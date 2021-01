schändliche „linke“ Stimmen

„Leider beginnt 2021 so betrüblich wie 2020 endete: Es können weiterhin keine Veranstaltungen stattfinden. Es wird ein Lockdown verlängert, der bestenfalls ein halber ist. Denn es gibt weder durchgängig Ausgangsbeschränkungen noch werden Industrieproduktion und Dienstleistungen heruntergefahren, um auch an den Arbeitsplätzen gefährliche Kontakte zu vermeiden. Bei der Frage „Geld oder Leben“ hat sich die Politik abermals für „Geld“ entschieden! Dazu passt, dass aus dem Ausland Zurückkehrende lediglich „aufgefordert“ werden, sich vorübergehend in Quarantäne zu begeben. Nicht einmal eine obligatorische Maskenpflicht in der Öffentlichkeit wird angeordnet. Und das übliche Verwaltungschaos behindert die jetzt endlich anlaufende Impfkampagne. Eine Impfpflicht – zumindest in den Heil- und Pflegeberufen – erwägen andere europäische Länder, nicht aber wir!

So kann es nicht überraschen, dass die Zahlen der Infizierten und der an dem Corona-Virus Gestorbenen weiter hoch bleiben. Bis zum 8. Januar 2021 waren bereits 38.987 Todesfälle zu beklagen. Bleibt es bei dieser Rate, so werden in Deutschland bis zum Jahresende mindestens 250.000 Menschen an der Infektionskrankheit sterben.

Ganz anders stellt sich die Situation in den ostasiatischen Ländern China, Süd-Korea, Singapur, Taiwan und Vietnam, aber auch in Australien und Neuseeland dar: Überall dort gehört die Pandemie inzwischen weitgehend der Vergangenheit an.“

(Die Verfasser, aus dem Umkreis des Deutschen Freidenkerverbandes, sind mir bekannt.)

Mit Ramelow und Ballweg – das Regime schickt seine Hilfsfiguren an die vorderste Front.