Endlich wieder Revolutionäre!

„Gerade an der Spitze der altehrwürdigen Unternehmungen werden jetzt keine Manager gebraucht, sondern Revolutionäre .“

Das schreibt und zwar original mit dieser Fett- und Farbschrift der Revolutionsberater Gabor Steingart. Und weiter mit großem Geschütz:

‚Die großen Familienunternehmer des Landes, die Familien von Siemens, Henkel, Haniel, von Holtzbrinck, Merck, Quandt und Albrecht, die Schaefflers, die Porsches und die Wackers sollten ihre Denkroutinen durchbrechen, bevor die ihnen anvertrauten Unternehmungen von der Moderne geflutet werden.

Peter Sloterdijk hat in „Die schrecklichen Kinder der Neuzeit“ präzise beschrieben, was die Selbstgewissen und Schläfrigen erwartet: „Vergangenheit und Gegenwart bilden die Inkubationszeit eines Ungeheuers, das unter einem trügerisch harmlosen Namen am Horizont auftaucht: das Neue.“‘

Ich weise in aller Bescheidenheit darauf hin, dass der Begriff „Revolution von oben“ hier im Blog mehrfach auftaucht. „Revolution von oben“ ist eine uralte Wendung, die in alten Klassenkampfzeiten nicht nur von Lenin oft verwendet wurde. Heutige denkarme Linke scheinen damit wenig anfangen zu können. Sie stutzen und grübeln: „Jeht sowat überhaupt?“

Gestern trafen sich linksparteinahe marxistische (verdienstvolle) Historiker (meist reiferen Alters). Einer war des Lobes voll über das entschlossene hartnäckige Aufbegehren der Mädchen von FfF. Mein Einwand, dass es sich hier um eine Fußtruppe einer „Revolution von oben“ handele, stieß auf völliges Unverständnis.

Heilige Einfalt!