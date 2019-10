Überlegungen zum Faschismus heute

Die Worte „Faschismus“ und „Antifaschismus“ werden heute viel verwendet, oft mit großer Emotion und moralischem Anspruch. Kurzformen, wie „Antifa“ oder „Nazi“, sind im politischen Streit, auch dem handfesten auf der Straße, allgegenwärtig. Mir ist oftmals unklar, was genau gemeint ist. Ich meine, dass es an begrifflicher Klarheit fehlt.

Oft, so glaube ich, wird „Faschismus“ mit „Hitlerfaschismus“ gleichgesetzt und dieser ebenso umstandslos mit „Holocaust“. Eine solche Begriffsverkettung ist zwar, zumal in Deutschland, naheliegend, sie kann aber den Blick auf die historischen Tatsachen verengen und zugleich die Offenheit für das Begreifen neuer, gegenwärtiger aber veränderter Erscheinungen und Prozesse faschistischen Charakters behindern.

Ich sehe die Gefahr eines Kampfes (in bester Absicht) gegen einzelne Faschismusphänomene, bei gleichzeitigem Nichterkennen der tatsächlich vorhandenen aber teilweise verdeckten faschistischen Gefahren aus den Zentren gegenwärtiger Politik. Deshalb halte ich es für überaus bedeutsam, allgemeine, wesentliche und übergreifende Momente des Faschismus bzw. des Faschistischen zu fixieren und sie für die heutige politische Orientierung und Auseinandersetzung nutzbar zu machen.

In diesem Sinne erlaube ich mir, ohne Spezialist für Faschismusforschung zu sein, einige Beobachtungen, Überlegungen und Thesen zu formulieren und knüpfe dabei an frühere, etwa hier oder hier zu findende, Ausführungen an.

Faschismus hat Klassencharakter. Er wird von der herrschenden Kapitalistenklasse getragen. Diese fundamentale Erkenntnis ist untrennbar verbunden mit der historischen Dimitroffschen Faschismusdefinition von 1933 und 1935. Genau genommen verweist diese Definition nicht auf die Kapitalistenklasse schlechthin, sondern auf ihre extremste, reaktionärste, entschlossenste und skrupelloseste Fraktion. Punkt 1. sagt nicht, dass es eine per se faschistische Klasse gibt oder dass Kapitalisten mit Faschisten gleichzusetzen wären. Mit dem Ziel des Maximalprofits zu handeln, ist nicht per se faschistisch, auch nicht unter den Bedingungen des strikten Neoliberalismus. Insoweit teile ich es nicht, wenn Anja Böttcher hier von „neoliberalem Faschismus“ spricht und zumindest nahelegt, dass die neoliberale „Negativverwertung“ bereits Faschismus sei. Faschismus ist keine Kategorie des kapitalistischen Verwertungsprozesses, sondern eine politische Entscheidung. Ihr liegt zu Grunde die reale oder imaginierte existentielle Bedrohung der Produktion von Maximalprofit. Faschismus ist die Antwort der alarmierten Kapitalisten bzw. einer Fraktion der Kapitalisten. Die Bedrohung kann in der „kommunistischen Machtübernahme“ gesehen werden aber auch im „Klima“, im „Aussterben“, vielleicht gar im Angriff von „Außerirdischen“. Damit sind Faschismus und Angst und Angstproduktion unzertrennlich. Die fundamentale Bedrohung verlangt gemäß faschistischer Denkweise eine fundamentale und allerfassende („umstürzende“) Veränderung der Gesellschaft. Der Faschismus betreibt die totale Formierung der Gesellschaft zur Durchsetzung der ihn tragenden Interessen. Dabei setzt er Gewalt ein. Diese kann von physischer Brutalität bis zu subtilen („gewaltfreien“) Formen der Nötigung reichen. So kann der Faschismus avantgardistisch, ja rrrevolutionär erscheinen, richtet sich aber NIEMALS gegen das kapitalistische Privateigentum. Der Faschismus richtet sich gegen die Volkssouveränität, beseitigt jede Form der Demokratie, noch die beschränkteste bürgerliche und verlangt die Ausrichtung des Denkens und Handelns aller Menschen am Willen des allein führenden Zentrums. Das kann „der Führer“ sein, das können „Weise“, „Aufgewachte“, „Erleuchtete“ sein; auch Komiker, Sportler, Debile, Stars jeder Art. Der Faschismus kämpft um eine Massenbasis und hat dabei Erfolge. Gesetzmäßigkeiten der Verankerung des Faschismus in Massen der Bevölkerung sind:

Überzeugung von der eigenen Überlegenheit ( „Exzeptionalität“, „Auserwähltheit“ )

) Überzeugung von der Minderwertigkeit bis völligen Unwertigkeit anderer Menschen

Feindschaft gegen Aufklärung und jede Form humanistischer Bildung

Hochschätzung von Formen des Irrationalismus bis hin zu wundersamen Erscheinungen

bis hin zu wundersamen Erscheinungen Hochschätzung des schönen Scheins bis hin zum Überwältigtsein von Ästhetik/“barbarischer Schönheit“.

9. Faschismus stellt sich als Aufbruch dar. Er hofiert und idealisiert Kraft und Jugend.

10. Faschismus schätzt den instrumentellen Verstand hoch ein, die Art von (technischer) Intelligenz, die hilft, gesetzte Ziele effizient zu erreichen.

11. Faschismus an der Macht kann einen stabilen (im Sinne von lang anhaltenden) Gesellschaftszustand generieren.

12. Faschismus kann besiegt werden.

Die letztlich alles entscheidende Macht, die den Hitlerfaschismus besiegt hat, war die Sowjetunion. Wie dieser Sieg möglich war, ist zu studieren, um es zu verstehen und immer tiefer zu verstehen.

Viel Mühe aber lohnende für jeden Antifaschisten!