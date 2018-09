Morgen startet die Sammlungsbewegung „aufstehen“ offiziell.

Die Erwartungen sind hoch. Die frontale Kritik ist deutlich, obwohl sie doch eigentlich, da ja „noch nichts gestartet ist“, gar keinen Gegenstand hat. (Sobald die Sammlungsbewegung Erfolge erzielt, wird sie unter gewaltigen Druck kommen.) Auch die Versuche, das Baby in der Umarmung zu ersticken, werden nicht lange auf sich warten lassen.

Zweifellos darf die Sammlungsbewegung nicht bloßer Debattierclub sein. Obwohl ich betone, dass mir gerade dieser Aspekt: Die Entwicklung einer wirklich freien aber nicht selbstzerstörerischen Diskussion besonders am Herzen liegt. Wirkliche Freiheit, wie Friedrich Engels hervorhob, zeichnet sich durch inhaltliche Bestimmtheit aus. Klar, die ist nicht am Anfang gegeben. Deshalb ist es so wichtig, Wege zu finden, die zu ihr hinführen.

Das Internet stellt die für Massengesellschaften adäquate, erstmals prinzipiell geschaffene, kommunikationstechnische Basis für diesen demokratischen Fortschritt dar. Ich sage: „prinzipiell geschaffen“ denn wirklich geschaffen, also „im täglichen Leben wirkend vorhanden“ ist diese unmittelbare gesellschaftliche Informations- und Kommunikationsform noch nicht.

Natürlich haben wir private Mailinglisten, persönliche Blogs usw., die neues Informations- und Kommunikationsverhalten fördern. Doch es ist Wunschdenken, diese Formen für die neue Qualität zu halten. Sie sind nicht die Organisationsbasis der neuen gesellschaftlichen Informations- und Kommunikationskultur und sie werden es (ohne je ihre eigene Berechtigung zu verlieren) nie werden.

Vielleicht können wir uns von der alten griechischen Gegebenheit oder Einrichtung der Agora inspirieren lassen.