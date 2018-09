DER FROSCH – Kein Hauptthema!

Sarah Wagenknecht hat klar gesagt, dass sie die Migrationspolitik nicht als das oder ein Hauptthema von „aufstehen“ ansieht. Diese Diskussionen seien zu einem erheblichen Teil vorgeschoben, inszeniert, um die Leute zu beschäftigen und von den tiefer liegenden Fragen abzulenken. Einfach gesagt: Es gehe nicht um „Innen gegen Außen“, sondern um „Oben gegen Unten“.

Dieser Einschätzung stimme ich grundsätzlich zu.

Das hindert mich aber nicht, sehr genau im Auge zu behalten, was sich in der Migrationsdebatte abspielt bzw was da gespielt wird. So meine ich, dass die Ereignisse um den Frosch-Club in Frankfurt/Oder eine besondere neue Qualität haben. Und die ist mir kontinuierliche Aufmerksamkeit und Überlegung Wert.

Ich verlinke auf kein bestimmtes Video. In etlichen wird mir zu viel Stimmung gemacht.

https://www.youtube.com/results?search_query=frosch+club+frankfurt

Auch die plötzliche Veröffentlichung einer bestimmten Kriminalstatistik durch das BKA betrachte ich als Ereignis von nicht nur vordergründiger Bedeutung.