Dreck am Stecken der Bundeskanzlerin oder Merkels Staatsräson 2.0

Dass nach Merkel die Unterstützung des Apartheid-Staates Israel auf Gedeih und Verderb Staatsräson sei (und die Gysi-Linken das gut finden), ist ein alter Hut.

Weniger bekannt ist – weil nicht so demonstrativ verkündet – dass Merkels Staatsräson eine weitere Macht einschließt. Diese Macht heißt Saudi-Arabien.

Saudi-Arabien ist der Hauptpartner Israels im Nahen Osten. Und es ist gut zu charakterisieren als „offene, terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischsten, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals“ (Dimitroff) in der Region. SA gehört zu den wichtigsten Erzeugern und Förderern des islamistischen Terrorismus. (Einige Fakten dazu sind hier aufgelistet.)

Diese Tatsachen sind der Bundesregierung bekannt und wurden, darf ich annehmen, durch den BND korrekt eingeschätzt. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten schreiben:

„Die Bundesregierung war bereits vor Jahren vom Auslandsgeheimdienst BND vor dem Treiben der Saudis gewarnt worden. Der im Jahr 2016 in den einstweiligen Ruhestand versetzte BND-Chef Gerhard Schindler hatte der Königsfamilie im Jahr 2015 eine impulsive Interventionspolitik vorgeworfen. Er sah Saudi-Arabien als Urheber der Konflikte im Nahen Osten.

„Die bisherige vorsichtige diplomatische Haltung der älteren Führungsmitglieder der Königsfamilie wird durch eine impulsive Interventionspolitik ersetzt“, so der BND in einer Analyse, die von Schindler in Auftrag gegeben wurde. Die Führung in Riad konkurriere mit dem Iran um eine hegemoniale Rolle in der Region. Hauptschauplätze des Konfliktes sind demnach Syrien, der Libanon, Bahrain und der Irak. Auch wolle Saudi-Arabien mit dem Militäreinsatz im Jemen beweisen, dass es bereit sei, so große Risiken wie nie zuvor einzugehen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Kritisch bewertete der BND unter Schindler auch die Machtkonzentration bei Salmans Sohn Mohammed. Damit bestehe die Gefahr, dass er den Unmut anderer Mitglieder des Königshauses und der Bevölkerung auf sich ziehe. Auch könnten die Beziehungen zu Alliierten in der Region überstrapaziert werden.

Merkel feuerte Schindler wenig später und ließ einen Sprecher eine Distanzierung von der BND-Analyse vermelden: „Die in diesem Fall öffentlich gemachte Bewertung spiegelt nicht die Haltung der Bundesregierung wider. Die Bundesregierung betrachtet Saudi-Arabien als wichtigen Partner in einer von Krisen geschüttelten Weltregion.“

Merkel selbst ließ sich mehrfach von den britischen Geheimdiensten informieren, ohne den deutschen Diensten von entsprechenden Reisen nach London Kenntnis zu geben.„

*

Putin ist ein Autokrat, Trump ein Oligarch aber Merkel ist nur (Ironie an) eine „höchst souveräne Kanzlerin“ (Ironie aus). Ich würde es begrüßen, wenn ein Jurist, der etwas Muße hat, mal untersucht, ob es nicht einen Fall (oder mehrere) gibt, der zumindest einen Anfangsverdacht des Hochverrats der Bundeskanzlerin rechtfertigt.

*

Ich vergaß zu erwähnen, dass Merkel, wieder auf Staatsbesuch in SA, natürlich viel Gutes tut: „Man vereinbarte die verstärkte Ausbildung von Grenzschützern, Bahnpolizisten und Experten für die Luftsicherheit. Dabei sollen künftig auch Frauen ausgebildet werden.“ (Sie scheint erfolgreich an ihrem Feminismus zu arbeiten.)

(Ich beziehe mich hier mehrfach auf die Quelle „Deutsche Wirtschafts Nachrichten“. Wer dort an der Bezahl-Schranke scheitert, mag mich kontaktieren, damit ich den entsprechenden Artikel als pdf zusenden kann.)