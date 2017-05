Aus einem Kommentarstrang:

„Und da wir schon bei serb. „Nettigkeiten“ sind.

Milorad Dodik (Präsident der Republika Srpska- in Bosnien) schreitet bei einer Gedenkveranstaltung der Opfer des Ustasa-Regimes in WW2 die Ehrengäste ab und schüttel die Hände. Bis auf eine Hand. Die gehört Morin Kormak; der us-botschafterin in Bosnien!“

(Quelle)