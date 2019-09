Cory Morningstar:“Die Erzeugung der Marke Greta Thunberg zur Erzielung von Zustimmung:  Die politische Ökonomie des gemeinnützigen Industriekomplexes“ I/1

Der Umfang und die Informationsdichte der Arbeit von Cory Morningstar erschweren ihre Rezeption. Ich habe mich daran gemacht, ihre gesamte Untersuchung zu studieren. Nun ergreife ich die Gelegenheit, einzelne gewichtige Sätze und Absätze herauszugreifen, also in loser Folge und ohne ihren Zusammenhang darzustellen. Vielleicht wird dadurch der Einstieg in ihren Text erleichtert. Alle folgenden Zitate aus Band I Teil 1:

„Was im Zusammenhang mit der so genannten „Revolution der sauberen Energie“ nie diskutiert wird, ist, dass ihre Existenz vollständig vom „grünen“ Imperialismus abhängt – letzterer ist gleichbedeutend mit Blut.“

„In dieser Serie geht es um das Klimathema als Chance zur Erzielung von beispiellosem Wachstum, von Profiten und den Maßnahmen, die unsere Elite ergreifen wird, um dies zu erreichen – einschließlich der Ausbeutung der Jugend.“

„Was vor sich geht – ist der Start einer globalen Kampagne, um einen erforderlichen Konsens für das Pariser Abkommen, den New Green Deal und alle klimabezogenen Politiken und Gesetze der Machtelite – für die Machtelite – herbeizuführen. Dies ist notwendig, um die Billionen von Dollar an Finanzmitteln durch eine massive öffentliche Nachfrage freizusetzen.“

„Es wird ein Mechanismus geschaffen, um etwa 90 Billionen Dollar für neue Investitionen und Infrastrukturen freizusetzen.“

„We Don’t Have Time ist hauptsächlich in drei Märkten tätig: Social Media, digitale Werbung und Carbon Offsets.“

„Das Technologieunternehmen setzt darauf, eine massive Mitgliederbasis von „bewussten Nutzern“ zu schaffen, die „profitable kommerzielle Kooperationen, wie z.B. Werbung“, ermöglichen wird:

„Entscheidungsträger – Politiker, Unternehmen, Organisationen, Staaten – erhalten eine Klimabewertung, die auf ihrer Fähigkeit basiert, der Initiative der Nutzer gerecht zu werden. Wissen und Meinung versammeln sich an einem Ort und die Nutzer üben Druck auf die Entscheidungsträger aus, um einen schnelleren Wandel herbeizuführen.““

“ We Don’t Have Time Werbevideo, veröffentlicht am 6. April 2018″:

„Die wahren Helden für die Umwelt sind aufgrund ihres fast nicht vorhandenen ökologischen Fußabdrucks die Obdachlosen.“

„Da Online-Rezensions- und Bewertungssysteme zu einem westlichen Grundpfeiler bei der Bestimmung der Würde einer Person, Gruppe oder eines Unternehmens geworden sind, ist das Internet derzeit eine Hauptquelle für die Bestimmung der Qualität eines Menschen oder einer Institution.“

„Betrachtet man den gemeinnützigen Industriekomplex, so muss er als die mächtigste Armee der Welt angesehen werden. „