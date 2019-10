Cory Morningstar:“Die Erzeugung der Marke Greta Thunberg zur Erzielung von Zustimmung:  Die politische Ökonomie des gemeinnützigen Industriekomplexes“ I/3

Ich verweise auf meine einleitenden Bemerkungen zum ersten Posting dieser Serie. Darunter: Gelegentliche Hervorhebungen in Fettdruck sind von mir. Kursiv im folgenden Text sind Zitate von C. M. aus anderen Quellen.

Alle folgenden Zitate aus Band I Teil 3 , den C. M. so einleitet:

„In Teil 3 dekonstruiere ich, wie Al Gore und die mächtigsten Kapitalisten des Planeten hinter den heute produzierten Jugendbewegungen stehen und warum. Ich erkunde die Verbindungen von „We Don’t Have Time“/Thunberg zu Our Revolution, das Sanders Institute, This Is Zero Hour, Sunrise Movement und den Green New Deal. Ich komme auch auf die berühmte Familie Thunberg zu sprechen. Insbesondere Thunbergs berühmte Mutter Malena Ernman (WWF Umweltheld des Jahres 2017) und ihre Buchvorstellung im August 2018. Dann erforsche ich die großzügige mediale Aufmerksamkeit, die der SvD, eine der größten Zeitungen Schwedens, Thunberg sowohl im Mai als auch im April 2018 schenkte.“

Alle folgenden Texte habe ich mit Hilfe des Google-Übersetzers von der Website Cory Morningstars http://www.theartofannihilation.com/ übersetzt.)

„Aber die wichtigere Tatsache bleibt: In der Hauptdebatte geht es darum, wie man Kapitalismus praktiziert und nicht, ob man sich zwischen Kapitalismus und einem anderen System entscheiden sollte.“ – Generation Investment“

„Wir plädieren für langfristige Gier.“ Al Gore und David Blood im New Yorker Büro von Generation. 25. August 2015. (Christopher Griffith) [ Quelle ]“