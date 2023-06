„verzweiflungsvoller Zustand“

Goethe war er bekannt. Heine hat darüber gesprochen. Beethoven beginnt damit den 4. Satz der Neunten Sinfonie.

Dass unsere Großen diese Worte verwenden, bedeutet nicht, dass sie für uns nicht erlaubt sind.

Verzweiflung gegenüber einer Übermacht.

In der Natur, deren Bestandteil wir sind, gibt es keine Verzweiflung.

Erlebnisse eines Bloglesers aus der Zeit der Corona-Impfnötigungen:

„Ich hatte übrigens vorgestern in Prerow am Strand ein interessantes Gespräch mit einer Fachärztin für Innere Medizin, spezialisiert auf Hämatologie und Onkologie aus Halle / S.

Sie berichtete mir, dass sie noch nie solche Krankheitsbilder in beiden Fachrichtungen gesehen habe, wie seit Mitte/Ende 2021 und auch noch nie in einer solchen Dimension. Die Frau machte eindeutig die Impfungen dafür verantwortlich und berichtete, dass die Ärzteschaft in 2 Hälften aufzuteilen ist:

Die eine Hälfte erkennt zunehmend die Dimension und ist sich sicher: Das ist erst der Anfang, weil die karzinogenen Prozesse normalerweise vom Immunsystem blockiert werden – auf einmal jedoch nicht mehr, Stichwort: Turbokrebs.

Die andere Hälfte ignoriert das und/oder mauert – aber das sei quasi die „Obere Beamtenschaft“, welche auch erfolgreich verhindert hat, dass eine in Halle durchführte Studie dazu publiziert wird.

Es tut gut, nicht nur in alternativen Medien die Meinung kritischer Ärzte zu hören, sondern auch selbst welche zu kennen – das dämpft die Zweifel an der eigenen Wahrnehmung, denn die meisten Mediziner in meinem Umfeld wollen entweder darüber nicht reden oder sind leider in den letzten Monaten verstorben oder – noch schlimmer, haben mich beim Feierabendbier dauerhaft traktiert, mich doch endlich impfen zu lassen.

Dazu ein kleiner Zusammenschnitt vom gewöhnlichen Faschismus im Alltag – die Nötigung zur Impfung durch Freunde und Bekannte:

Anfang März 2021:

Abends in der Sportlerkneipe spricht der Mediziner in der Runde zu uns:

„Hey, wenn ihr wollt: Ich hab das gute Zeug: AstraZeneca! Kommt einfach vorbei, ich regele das dann schon“.

10 von 12 Anwesenden sind begeistert, es wird sogar für die nächsten Anverwandten ausgemacht: Nächste Woche, vor dem Training in der Turnhalle wird privat geimpft! Chipkarte nicht vergessen – Geld soll es ja auch geben am Ende.

3 Wochen später: „Hey, X. – was ist mit dir?“

Ich: „Ach, ich hab über diesen Vector-Impfstoff ziemlich unschöne Sachen gelesen. Und ich sehe mich mit meinen 51 Jahren auch nicht wirklich in Gefahr für eine letale Erkrankung an Corona.“

Der Arzt: „Ach Quatsch! Du musst nicht immer alles glauben, was Leute im Internet schwafeln. Wenn der Impfstoff nicht gut wäre, hätte man ihn doch nicht zugelassen“

Ich: „Aber er ist doch gar nicht zugelassen, er hat doch nur eine „bedingte Zulassung.“

Er: „Ach, Unfug. Das ist doch dasselbe!“

Ich: „Es gibt tausende Fälle von Thrombosen und anderen schweren Nebenwirkungen.“

Er: „Alle Quatsch!“

Ich wechsle das Thema.

Am 11.3. kann man in der FAZ lesen: „Nach Berichten über schwere Fälle von Blutgerinnseln stoppen Dänemark, Norwegen und Island die Verabreichung des Astra-Zeneca-Impfstoffs.“

Anfang Juli 2021:

Beim Umziehen vor dem Training werde ich wieder vom Mediziner angesprochen:

„Du, ich habe jetzt Johnson & Johnson. Nur EIN Pieks, das ist super das Zeug!“

Ich: „Och, nee, ich fühle mich immer noch nicht bedroht und von dem Impfstoff lese ich auch nichts Gutes“

Er: „Wieder deine Schwurbler, wa?“

Ich: „Nein, Ionaidis, der meistzitierte Mediziner der Welt. Der hat schon die 2. Studie herausgegeben…“

Er: „Studien. Ich hab doch als Arzt keine Zeit Studien zu lesen! Ich habe doch auch noch ein Privatleben. Ich mache das, was die STIKO sagt. Und: Ja, ist schon bedauerlich, dass selbst solche Kapazitäten auf merkwürdige Wege abdriften. Aber der Impfstoff tut echt nix böses und du brauchst ihn nur 1x“

Der Physiker kommt hinzu und betont lustig: „Ich hab jetzt Astra UND Johnson&Jonson, jetzt bin ich also nach den ganzen Verschwörungstheoretikern 2x gechipt – jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, welchen Befehlen von welchem Herren ich nun folgen soll?“ Allgemeines Gelächter.

Am 22. Juli weist auch das PEI auf schwere Nebenwirkungen bei Johnson&Johnson hin, am 26.8. steht im Mainstream: „Plötzlich Zweifel an Wirksamkeit von Johnson & Johnson“

Ende September 2021:

D. berichtet, er habe sich von unserem Mediziner nun doch auch noch Biontech geben lassen:

D.: „Naja, irgendwie war ich mir jetzt nicht mehr so sicher mit 1x J&J.“

Der Mediziner: „Na, und Sportsfreund X. werde ich beim nächsten Mal so mit einem Blasrohr impfen, hehe! Das merkt der gar nicht und dann ist Ruhe.“

Wieder allgemeines Gelächter.

Ich: „Es gibt auch in der VEARS und bei der EMA Impfschadensmeldungen in nie gekannten Größenordnungen, warum soll ich mich diesem Risiko aussetzen?“

Der Mediziner: „Ach Quatsch, VAERS; da kann man sich doch selbst eintragen, hat auch mal einer gemacht: Er sei ganz grün wie ein Marsmensch geworden – und der Fall ging einfach so durch. Ist doch unglaubwürdig!“

Ich: „OK, wir haben weltweit neben VEARS noch mehr Monitoringsysteme, DMED vom US-Militär, Krankenkassendaten, NHCQ-Veröffentlichungen, Isreal, und, und und. Bitte nenne mir mal schnell EIN einziges Monitorsystem, welches nicht ganz laut: „Alarm!“ schreit. Sind die wirklich alle von Verschwörungstheoretikern besetzt?“

Er. „Ach, das ist doch alles Panikmache.“

Ab Oktober 2021 wird auch im Mainstream zaghaft gefordert: „Nebenwirkungen Corona-Impfung: Impfhersteller sollen Daten herausgeben!“

Seit Oktober 2021: müssen wir vom Außenplatz in die Sporthalle wechseln und damit beginnt der Ausschluss aller Sportler, die nicht geimpft sind. Nahezu einig ist man sich, dass diese Regel sehr sinnvoll sei und dass es bedauerlich ist, dass 3 von uns nicht mehr mittrainieren wollen.

Ich: „Von Wollen kann ja wohl keine Rede sein. Ist Euch eigentlich aufgefallen, dass ihr JEDEN der Impfstoffe zunächst als der neue, heiße Scheiß angepriesen habt – ihr meine Bedenken lächerlich fandet – und nur wenige Wochen darauf breitet ihr den Mantel des Schweigens aus – und lasst euch den nächsten heißen Scheiß geben?“

D: „Das sind eben neue Erkenntnisse und so sind die Regeln: Nur Geimpfte dürfen indoor Sport machen – und ich finde die richtig. Und du schließt dich durch deine Entscheidung, die ich übrigens sehr unsozial finde, doch selbst aus.“

Ich: „Moment, nach dieser Logik möchte ich nie wieder Klagen von dir hören, dass Du in der DDR nicht Medizin studieren konntest, weil du nicht die richtige Einstellung gehabt hättest. Dann war das nämlich genauso selbstgewähltes Elend: Du hättest doch jederzeit in die SED eintreten können!“

D.: „Also das ist ja wohl unter der Gürtellinie! Damals ging es um Haltung zum Stasi-Staat – hier geht es um die Wissenschaft!“

Wenige Wochen später werde ich de facto vom Arbeitgeber vor die Wahl gestellt: Entweder ich kann eine Impfung nachweisen oder meinen Job so nicht mehr ausüben. Ich entschließe mich schweren Herzens, ihm die Impfungen nachzuweisen. Als ich dies beim nächsten Training erwähne fällt ein Satz, den ich in seiner kruden „Logik“ nie vergessen werde:

D.: „Mensch, X., ich bin so froh dass du endlich vernünftig geworden bist. Es gibt nämlich immer noch zu viele Impfverweigerer und deshalb müssen meine Kinder immer noch Masken in der Schule aufsetzen.“

An dieser Stelle habe ich argumentativ im Sportlerkreis endgültig kapituliert: Wenn man einem ehemaligen Schach-Großmeister, einem Physiker, einem Informatiker, einem Mathe-Professor usw. solcherart Logik einreden kann, kann man ihnen offenbar alles einreden.

Die Formel dafür lautet:

Angst + die breitbandigste Wiederholung von Unfug = „Die Wissenschaft“ = Logik & wahr.

„Ich fühle größtmögliche Verzweiflung darüber – aber habe weiterhin kein Handwerkszeug, für Aufklärung zu sorgen. Mit Argumenten ist kein Weiterkommen möglich.„