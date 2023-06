Zur Logik des Krieges in der Ukraine

Moralisten werden schon an der Verwendung des Wortes „Logik“ im Zusammenhang mit Krieg Anstoß nehmen werden. Noch schlimmer wäre es, wenn ich „Sinn“ geschrieben hätte. „Inhalt“ würde vielleicht durchgehen aber nur, weil die Kategorie „Inhalt“ weniger gebräuchlich und verständlich ist.

Sei’s drum. Krieg ist auch in unserer Zeit unbestreitbar eine alltägliche gesellschaftliche Erscheinung, eine Tatsache. In der Regel trifft NICHT zu, dass „Krieg ausbricht“. Im Gegenteil: Er wird mit viel, viel Aufwand und Mühe (vielleicht sogar „Herzblut“?) jahrelang vorbereitet, bis er endlich gestartet werden kann.

Entscheidende Triebkräfte des Krieges, wenn auch nicht die einzigen, sind materielle Interessen, mit dem Kern Machtinteresse. Sehr oft geht es um das Interesse einer großen Macht noch größer zu werden, bisherige Beschränkungen zu überwinden, eventuell künftig mögliche Beschränkungen durch Konkurrenten gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ein Imperium will im Grunde allmächtig sein.

Erfreulicherweise verkünden Imperien (oder solche, die es werden wollen) oftmals unmissverständlich ihr Allmachtsinteresse; samt der Begründung, im Auftrag Gottes oder zumindest der Natur zu handeln. „Interessenvertretern“, die sich auf solchen Auftrag berufen – seien sie vom „auserwählten Volk„, seien es „blonde Übermenschen“, seien sie von der „exzeptionellen Nation“ – sollte Michel sehr genau auf die Finger schauen. Im Falle des Krieges in der Ukraine hat das Jeffrey Sachs, ein Insider der USA-Macht, mit seinem Artikel „DIE UKRAINE IST DIE NEUESTE NEOKONSERVATIVE KATASTROPHE“ solide und dabei knapp für uns getan.

Und hier, denke ich, wird die Frage nach der Logik relevant. Der Insider hat es nicht nur entdeckt. er meint auch, dass es höchster Zeit ist (!), es auf dem Marktplatz zu verkünden:

„Seit dreißig Jahren läuft etwas schief!“

Als Putin und Xi sich kürzlich in Moskau trafen, war davon die Rede, dass sich Veränderungen vollziehen, wie es nur in Jahrhunderten geschieht….

Und Mark Milley, Generalstabschef der USA, formulierte die Einsicht, dass es genau drei Supermächte gibt – USA, China, Russland…

Der hier abgebildete Menschen- und Merkelfreund hatte uns erklärt – Erinnert sich noch jemand? – Russland sei eine Regionalmacht, eine „Tankstelle mit Atomwaffen“:

***

Kurz: Wir haben es mit der Logik von 30 Jahren Kriegspolitik zu tun. 15 Jahre lang trug sie den Namen „Osterweiterung der NATO“, die zweiten 15 Jahre dann „Euromaidan“ und „Slawa Ukraina“. Ihr unveränderlicher Inhalt ist die Sicherung der USA-Welthegemonie und die Verhinderung von Welt-Multipolarität.

Die russische Spezialoperation führt in diesen Tagen zu dem historischen Ergebnis, dass die NATO in dem Stellvertreterkrieg der Ukraine gegen Russland einer Niederlage erleidet.

Ich hoffe, dass Russland einen Sieg solcher Qualität erringt, dass es der NATO nicht mehr gelingt, weitere Stellvertreter zu finden, die unbedingt den Weg der Ukraine gehen wollen.

Ich vermute und hoffe weiter, dass die Niederlage des NATO-Stellvertreters Ukraine, die Erkenntnis auf NATO-Seite festigt, dass ein direkter Krieg NATO-Russland auf alle Zeit vermieden werden muss.

Die bittere Logik des Krieges der NATO in der Ukraine fordert gerade in diesen Tagen noch viele Opfer. Mögen doch diese Opfer sich als der blutige Preis dafür erweisen, dass sich eine menschliche Orientierung herausbildet, die mit der Macht des Menschen mächtig wachsenden Probleme auf anderen Wegen als denen des Krieges zu lösen!