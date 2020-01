Davos – so einfach!

Es ist üblich, die dort Versammelten „Elite“ zu nennen. Geschenkt. Klar ist jedenfalls, dass sich dort viele wirklich Mächtige versammeln. (Alle nötigen Hintergrundinformationen zu Davos bei Norbert Häring.)

Das ist klar, das ist offensichtlich, das kann Jeder sehen. Sie selber posaunen es in die Welt. Aktuelle Fakten in Springers „Welt“.

Völlig klar ist auch, dass Greta vor einem Jahr mit Startschuss in Davos auf die Menschheit losgelassen wurde (unmittelbar nach dem Probelauf in Kattowitz). Es konnte also Jeder aus der Zeitung erfahren, dass Greta ein „Medienhero“ der Machthaber ist.

Es war vom ersten Tag an klar wie Klärchen!

Trotzdem habe ich mich dann in der Folgezeit am aufwändigen, detaillierten Nachweis der Erzeugung der Marke „Thunberg“ beteiligt.

Doch was seitdem passiert, ist ein eisernes Nichtbegreifenwollen der Masse der Menschen, besonders derjenigen, die sich irgendwie für aufgeklärt halten. Diese Menschen erklären konsequent, dass 1 + 1 NICHT = 2 ist.

Ich gestehe, dass mich das im höchsten Maße alarmiert und, ja, auch deprimiert.

Was da möglich war und ist, bedeutet, dass ALLES möglich ist.