„Die allermeisten Modelle laufen zu warm, sie sind für die Entscheidungen, die bis 2100 zu treffen sind, nicht tauglich. Ob in AR6 noch immer so nach den Modellwerten geschielt wird und die Sensitivität so maßlos hoch angesetzt werden wird? Wir denken nicht. Die Klimatologie macht inzwischen sehr nachdrücklich für echte validierbare Erkenntnisse mobil. Hoffen wir, dass das so bleibt und es sich auch irgendwann zu unseren politischen Entscheidern durchspricht und sie nicht mehr von „Sirenen“ geleitet werden. Bleiben wir Optimisten!“

(Quelle: „Die Sonne im Dezember 2019 und Fortschritte der Klimawissenschaft“)