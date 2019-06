Der israelische Rassismus

Zweierlei Maß in Israel – der Staat und die Grundrechte

Israel Shahak

Zeitschrift Vereinte Nationen 6/1980:

„… Meine Meinung ist, daß Israel ein rassistischer Staat im vollen Sinne des Wortes genannt werden muß. In diesem Staat werden Menschen nichtjüdischer Herkunft andauernd und durchaus in Übereinstimmung mit den Gesetzen in den wichtigsten Lebensbereichen zu ihrem Schaden benachteiligt. Diese Diskriminierung hat ihre Ursprünge im Zionismus und wird hauptsächlich in enger Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der zionistischen Bewegung ins Werk gesetzt…

Da ich mich darauf beschränke, den institutionellen Charakter des israelischen Rassismus zu beschreiben, werde ich nicht von individuellen Äußerungen rassistischen Verhaltens sprechen…

I. Über das Recht der Freizügigkeit und freien Niederlassung

Das meiste Land in Israel gehört dem Jüdischen Nationalfonds (JNF) oder wird von ihm verwaltet. Der JNF ist Teil der zionistischen Einrichtungen und wirkt ganz offen auf

rassistischer Grundlage. Er verbietet NichtJuden, auf seinem Grund und Boden zu leben, ein Geschäft zu betreiben oder Arbeit zu suchen. Der einzige Grund dafür ist, daß diese

Menschen keine Juden sind!… In der Vergangenheit haben diese Praktiken zur Errichtung von Städten wie Karmiel und Arad geführt. Diese und weitere ähnliche Städte sind, wie man sagt, >araberrein<…

Ich kann leben oder ein Geschäft betreiben, wo ich will, weil meine Mutter Jüdin ist. Ein israelischer Staatsbürger, dessen Mutter keine Jüdin ist, kann das nicht. Er trifft täglich auf rassistische Benachteiligung und Unterdrückung….

Unsere üblichen Unterscheidungen zwischen > Linken < und >Rechten<, >Falken< oder >Tauben< in der zionistischen Bewegung gelten nicht für diese Zustände. Im Gegenteil. Den rassistischsten politischen Block in Israel bilden die zionistischen > Sozialisten < zusammen mit den religiösen Nationalisten. Die > heilige Allianz < zwischen beiden

beruht auf dem gemeinsamen Grund des Rassismus…. Auf diesem Gebiet sind die Kibbuz-Mitglieder die schlimmsten Rassisten Israels; wegen ihrer >linken< Heuchelei verdienen sie die meiste Verachtung….

Wenn solche Benachteiligungen in anderen Ländern Juden auferlegt werden, erhebt sich — ganz zu Recht — sofort Protest gegen den Antisemitismus. Aber gibt es einen Unterschied?…

Ich will nun in Kürze einige andere Ausprägungen der Diskriminierung beschreiben.

I I. .Erlösung des Landes<

Die >Erlösung< (oder Zurückgewinnung) des Landes ist ein Begriff, mit dem alle Juden während ihrer ganzen Ausbildung vom Kindergarten an vertraut gemacht werden. Nach

der Lehre des israelischen Erziehungsministeriums bezieht sich dieser Terminus auf Land, das >erlöst<, d. h. in jüdisches Eigentum übertragen worden ist. Noch nicht >erlöstes« Land gehört Personen, die nicht von jüdischen Müttern stammen.

Dieses Land muß noch >erlöst< werden. Abgesandte des JNF sind (mit tatkräftiger Unterstützung der israelischen Regierung und besonders der ihr unterstellten Sicherheitskräfte) andauernd damit beschäftigt, Land sowohl in Israel als auch den eroberten Gebieten zu >erlösen<….

Ich möchte ganz deutlich sagen, daß die Zionisten keine Beschränkung ihres exklusiven Rassismus anerkennen. Ihr Ziel ist die Rückgewinnung allen Landes in Israel und damit die Austreibung aller Nicht Juden vom so > erlösten < Land. In dieser Hinsicht ist der Zionismus schlimmer als das ApartheidRegime Südafrikas….

III. Das Recht der NichtJuden auf Gleichbehandlung oder wenigstens auf gesetzlich geregelte Behandlung

Hier bietet das beste Einzelbeispiel die Behandlung, die den israelischen Beduinen widerfährt; wie die obenerwähnten Drusen werden auch sie zum Dienst in der israelischen Armee eingezogen. In manchen Einsätzen haben sie sich auch als besonders gute Soldaten bewährt. All das hat ihnen aber gar nichts genutzt, als die Verfolgung sie erreichte….

Erklärtes Ziel der israelischen Regierung ist, möglichst alles von den Beduinen besessene und genutzte Land zu beschlagnahmen und sie mit Gewalt in sechs überfüllte sogenannte Industriestädte« zu pferchen. In diesen wird es aber keine Industrie geben, sie sollen nur als Reservoir an billiger Arbeitskraft für Industrien in ausschließlich jüdischen Städten dienen….

Das Gesetz schreibt vor, daß jeder israelische Staatsbürger einen Personalausweis mit sich führen muß, in dem seine ständige Adresse vermerkt ist, und die Polizei hat das Recht, jemanden gewaltsam von einem Ort zu entfernen, wenn es nicht der im Personalausweis eingetragene ständige Aufenthalt ist. Das stellt für einen Juden kein Problem dar. Er sucht das Meldeamt, das dem Innenministerium untersteht, auf, gibt dem Beamten gegenüber

die nötige Erklärung ab, und die Adresse — oder der Wechsel der Adresse — wird eingetragen. Aber für NichtJuden ist das anders; die Beamten können sich weigern, den tatsächlichen Wechsel der Anschrift offiziell anzuerkennen, und sie tun es….

Um einen NichtJuden zu entfernen, braucht es nur Brutalität und Grausamkeit. Die aus KibbuzMitgliedern und ehemaligen Soldaten bestehende Grüne Patrouille kann tun, was sie will. Die bevorzugte Methode ist, zu warten, bis die Männer zur Arbeit gegangen sind, und dann die Frauen und Kinder zu überfallen, ihnen den größten Teil ihrer Habe wegzunehmen und viele Kilometer weit fortzuschaffen, ihre Zelte zu zerstören, und manchmal die Kinder für einige Stunden zu entführen, um die Mütter weinen zu

machen. All das wird in den hebräischsprachigen Zeitungen offen beschrieben — und macht weder auf die Mehrheit der Bevölkerung noch auch auf die Regierung den geringsten Eindruck….

Die Grundkonzeption der Grünen Patrouille wurde von ihrem Kommandeur Alon Galili (übrigens Angehöriger eines Linken« Kibbuz) so beschrieben:

»Das ist keine angenehme Arbeit. Man muß sie tun, möchte aber am liebsten nichts davon wissen. Sagen wir es doch geradeheraus: so etwas wie Gerechtigkeit gibt es nicht in dieser Welt. Was einer als sein Recht beansprucht, muß dem nächsten notwendig wehtun.

Das ist der springende Punkt. Für eine Sache werde ich mich bis ans Ende der Welt schlagen, und zwar dafür, daß dieses Land unser bleibt, jüdisch bleibt. Die Araber haben viel Land, und wir haben nur diesen kleinen Staat. Warum können sie nicht Ruhe

geben und es uns endlich lassen? Das Land im Negev, das wir mit Blut und Geld gekauft haben, gehört uns«. (Tatsächlich wurde kein Geld bezahlt, aber man sollte von Leuten dieses Schlags nicht erwarten, daß sie es zu genau nehmen.) »Es hat zuvor den Beduinen gehört? Na schön. Jetzt gehört es uns«. (>The New York Review of Books<, May 29, 1980, p.43. ) … Besitz an Grund und Boden wird nicht aufgrund des Anspruchs aus dem Bürgerrecht in dem betreffenden Staat zugestanden, sondern aufgrund eines Anspruchs des Blutes«….

Israel führt wegen seiner zionistischen Ziele (Beispiel: >Judaisierung Galiläas«) gleichzeitig zwei unterschiedliche Politiken aus. Die eine zielt auf größtmögliche Fürsorge für die Juden, die andere auf ein Maximum von Diskriminierung und Unterdrückung gegenüber den NichtJuden…. eine besondere Förderungsmaßnahme, in deren Genuß

man sowohl innerhalb Israels als auch in den eroberten Gebieten kommen kann, die der sogenannten > Dauerdarlehen«, auf folgende Weise eingesetzt: wenn die israelische Regierung ein bestimmtes Gebiet >judaisieren< möchte, zahlt sie jedem Juden eine hohe Geldsumme (derzeit bis zu 600 000 alten israelischen Pfunden (Etwa 12 000 US-Dollar) pro Familie, was 20 Monatsgehältern eines Universitätsprofessors nach Steuern entspricht) unter der Bedingung, daß er in eine bestimmte Stadt oder Siedlung zieht und dort (gewöhnlich) mindestens fünf Jahre lebt. Wenn er dort bleibt, wird ihm das Darlehen geschenkt. Wenn er von dort wieder wegzieht, muß er es zurückzahlen. Man beachte, daß diese Förderung allen Juden in der ganzen Welt angeboten wird. Ein Bürger der Bundesrepublik Deutschland, der sich in Ober-Nazareth ansiedeln will, bekommt diese enorme Geldsumme (abgesehen von einer billigen Wohnung) dann, wenn er nachweisen kann, daß er Jude ist. Wenn >herauskommt<, daß seine Großmutter keine Jüdin

war, verliert er jeden Anspruch. …

IV. Verfolgung von Juden im Judenstaat

Da man als >Jude< in Israel so große finanzielle und andere Vorteile hat, muß dieser Begriff vom Gesetz sorgfältig definiert sein, und wir haben oben gesehen, wie die Definition aussieht…. (>Jude< bedeutet entsprechend der rassistischen Festlegung, daß der Betreffende nachweisen kann, daß seine Mutter, Großmutter, Urgroßmutter und Ururgroßmutter Jüdinnen waren.)…

# Juden, die keine Juden sind —

Wer heute in Israel einen Feind hat und einen genügend großen Haß auf ihn besitzt, forscht als erstes nach dessen Großmutter (oder noch höher hinauf, wenn möglich); kommt dabei ein >rassischer Defekt« heraus, so zeigt er ihn der Regierung und den Religionsbehörden an, die gemeinsam über die jüdische >Reinheit< zu wachen haben. Diejenigen, deren »unreine« Abkunft entdeckt worden ist, werden dann zu >Juden< (denn als solche fühlen sie sich, und sind es sozial), die rechtlich aber >Nichtjuden< sind….

# Jüdische >Bastarde —

Die Bedeutung dieses Wortes im Hebräischen und im jüdischen Religionsgesetz ist eine andere als in europäischen Sprachen. Ein >Bastard< ist nicht ein außereheliches Kind,

sondern das Kind aus einer verbotenen Ehe und seine Abkömmlinge für zehn Generationen….

V. Schlußbetrachtung: Über drei verschiedene Arten von Recht

in Israel ist unter der dünnen Schicht formaler Demokratie, die es wirklich gibt (Parteien, Wahlen, Parlament, Verantwortlichkeit der Regierung gegenüber dem Parlament), die wirkliche Grundstruktur der Gesellschaft diskriminatorisch und rassistisch. Diese Sozialstruktur ist tatsächlich stabil, wenn auch nicht wirtschaftlich; die Diskriminierung begünstigt nämlich eine Mehrheit, und diese selbe Mehrheit wird durch das Erziehungssystem wie durch die Medien ständig im Sinne einer Fortsetzung der Diskriminierungspolitik indoktriniert…

Israel hat keine Verfassung und beabsichtigt nicht, sich eine zu geben, um so die Erklärung von Grundsätzen der Gerechtigkeit und Gleichheit zu vermeiden, wie sie in anderen Ländern der wichtigste Teil einer Verfassung ist.

In Israel bestehen drei vollständig voneinander getrennte Rechtssysteme, die jederzeit auf jeden Bürger angewendet werden können: das religiöse, das zivile und das militärische….

Das bürgerliche Rechtssystem beruht auf von der Knesset verabschiedeten Gesetzen und auch auf vielen unverändert gebliebenen Gesetzen aus der Zeit der britischen und der ottomanischen Herrschaft. (Eigenartigerweise sind gerade viele der zwischen 1909 und

1914 erlassenen ottomanischen Gesetze mit die liberalsten!) Dieses System kennt wie in Westeuropa Zivilrichter, die von der Regierung nicht abgesetzt werden können, und es gibt die Möglichkeit der Berufung. Auch wenn man viele Einzelheiten dieses Rechtssystems und die Art, wie es angewendet wird, kritisieren kann, gibt es keinen Zweifel daran, daß es an sich demokratisch ist.

Aber alle Einwohner Israels sind zugleich auch noch einem parallelen Rechtssystem unterworfen, dem Notstandsrecht von 1945 (Defence Regulation, 1945), das ausschließlich von der Armee wahrgenommen wird und nicht nur auf Soldaten oder militärisch erhebliche Sachverhalte angewandt werden kann, sondern auf alle Bereiche des Lebens, und das den Generälen der israelischen Armee eine nahezu unbegrenzte Macht über jedermann einräumt…

Die Frage liegt nahe, welches dieser beiden verschiedenen Rechtssysteme tatsächlich jeweils Anwendung findet. In der Theorie liegt die Entscheidung in der Hand des Generalstaatsanwalts (in Israel: >Rechtsberater der Regierung«), der in solchen Angelegenheiten üblicherweise nach den Empfehlungen der Geheimpolizei verfährt….“