souverän, exzeptionell, auserwählt

Weithin bekannt ist Carl Schmitts Diktum, dass souverän derjenige ist, der über den Ausnahmezustand entscheidet.

Er meinte wohl kaum das Volk. Natürlich ist damit das Souveränitätsproblem nicht differenziert beschrieben. Ganze Bibliotheken und Videotheken sind gefüllt mit vielschichtigen Betrachtungen. Und aktuelle Erwägungen liefern neuen Stoff. Jedoch hilft Schmitts Satz am Kern des Problems zu bleiben, der materiellen Macht und der Fähigkeit sie zu gebrauchen.

Zweifellos war die Souveränität der BRD 1952 eingeschränkt. Jedoch war die Staatsmacht souverän genug, den Widerstand gegen die Remilitarisierung mit Gewehrkugeln zu brechen. Philipp Müller bezahlte das mit seinem Leben. Und die unter demokratischen Vorzeichen unverzichtbare dritte Gewalt, die Justiz, war bereits so „souverän“, darauf ihr rechtsstaatliches Siegel zu geben (was heute sogar Wikipedia feststellt).

In der Praxis mag es eine Art Stellvertreter-Souveränität geben. Dieses weite Feld möchte ich jetzt aber nicht betreten. Auch heute entscheidet am Ende nicht die Auslegung von Gesetzes- und Vertragstexten über Deutschlands Souveränität, sondern die reale Stärke und Ausprägung der deutschen Interessen (der Interessen der deutschen Machthaber) in Wechselbeziehung oder auch Gegensatz zu den Interessen anderer Mächte.

Die Frage nach der Exzeptionalität scheint ganz anders zu liegen als die Souveränitätsfrage. Der Souveräne richtet sich nach außen, will sich handelnd beweisen. Dem Exzeptionellen, dem Außerordentlichen geht es dagegen nach innen gerichtet, könnte man meinen, um Selbstidentifikation, vielleicht auch Selbstbewunderung. Oder gibt es doch enge Berührungspunkte? Ist der Exzeptionelle, „der Erwählte“ viel weniger „innig verträumt“ als es den Anschein hat? Ist der beanspruchte AusnahmeSTATUS in Wahrheit ein andauernder (gar ewiger?) AusnahmeZUSTAND?

Der Exzeptionelle beweist genauso gern wie der Souveräne dem Widerstrebenden oder auch nur Ungläubigen die Gültigkeit seines Anspruchs. Er setzt grundsätzlich Recht (sich als Recht?) und pocht auf die Macht seiner Beweise. In der Regel verfügt er über ein ganzes Spektrum von Beweisen, in dem aber der ultimative keinesfalls fehlt – die Gewalt.

Heute bestätigen die USA Ernst und Realität ihrer Exzeptionalität immer wieder mit ihrer systematischen Missachtung des Völkerrechts. Den Begriffsstutzigen winkt man mit „100.000 Tonnen internationaler Diplomatie“. So praktizieren sie die Selbstherrlichkeit ihres Rechts vor allen anderen Menschen und Mächten. Herleitung direkt von Gott.

Mir und sicher vielen anderen nichtUS-amerikanischen Menschen ist diese Denkweise fremd.

Interessant ist ein Blick darauf, wie sie geworden ist, wie Immigranten aus Europa mit materiellen, politischen und geistig-religiösen Wunsch-/Freiheitsvorstellungen in das Land strömten, wie sie bereit aber auch gezwungen waren, ihr Leben „neu zu erfinden“ und wie sie mit Tatkraft und Gewalt das ihnen „von Gott zugewiesene Land“ zum Land des „großen amerikanischen Traums“ machten (einschließlich Sklaverei und Völkermord). Die US-amerikanische Geschichte – kaum mehr als 300 Jahre – als eine Legierung von rasanter, durch keine feudalen Bande behinderter, kapitalistischer Akkumulation („Go West“!), individualistischer (und also „modern“ ausgerichteter) religiöser Fundierung und bald auch imperialistisch-aggressivem Machtgebrauch.

Manche leiten ihre Auserwähltheit aus den Jahrtausendtiefen der Geschichte her. Das mag beeindrucken. Die USA scheinen zu beweisen, wie verzichtbar diese Begründung ist. Doch EIN Faktor muss gegeben sein: Die Macht, alle Nachbarn und sonstigen Interessierten zu zwingen, die selbsterklärte Stellung, das selbstgeschöpfte Recht, zu akzeptieren.

Heutige „Rechte“ mit Begebenheiten vor 2000 Jahren zu begründen, ist eine Spezialität des Staates Israel. Die Vorstellung von der göttlichen Erwähltheit des jüdischen Volkes spielt im Judentum eine bedeutende Rolle. Strömungen der talmudischen Juden treiben diese Position bis zum Chauvinismus und Sozialrassismus. „Goyim wurden nur geboren, um uns zu dienen. Ohne das haben sie keinen Platz in der Welt; nur um dem Volk Israel zu dienen.“ (Quelle) Gewiss, es findet sich schnell ein Dementi, wenn ein führender Rabbi so offen spricht. Wer an konkreten Fakten interessiert ist, sei auf die Werke von Israel Shahak verwiesen. Ein kleiner Artikel, 5 Seiten, ist hier.

Ich kann nicht beurteilen, wer von beiden, USA oder Israel, mehr Völkerrechtsbrüche, demonstrative Missachtung von UN-Beschlüssen, Kriegsverbrechen aller Art zu verantworten hat. Offenbar hat auch der kleine Staat Israel (8,7 Mio Einwohner) die zu diesem Verhalten erforderliche Macht. Und mehr noch: Er ist fähig, die Duldung oder sogar aktive Unterstützung seiner Verbrechen und sonstigen Rechtsbrüche durch viele andere Staaten zu erreichen. Von der Bundskanzlerin wurde das bekanntlich sogar zur deutschen Staatsraison erklärt.

Die Macht Israels wurzelt letzten Endes in der Macht des global aktiven aber im anglo-amerikanischen Raum konzentrierten jüdischen Finanzkapitals, das aber nicht „für sich“ ist, sondern sich in das amerikanische Finanzkapital (und in das weiterer Nationalitäten) integriert hat. Diese integrierte Kapitalmacht ist keineswegs nur politisch-ökonomisch-technologisch ausgeprägt (obwohl auch diese Seite überragend ist). Sie ist zugleich eine ideologische und kulturelle und intellektuelle. Erst damit erreicht sie totales Format.

Die Verschmelzung der traditionellen aber längst nicht mehr national wurzelnden Kapitalmächte mit den reichen und spezifischen Traditionen der globalen jüdischen Kapitalmacht ermöglicht es dem anglo-amerikanisch-zionistischen Imperialismus auch noch heute in seiner Krise eine aggressive Politik zu entwickeln, die (Schein-)Perspektiven aufzeigt. Dabei erzielt er leider Erfolge, die darin zum Ausdruck kommen, dass Schritte zur humanistischen Lösung der sich ausbreitenden Menschheitskrise verzögert oder blockiert werden.

Das Ziel dieser Kräfte ist eine „Neue Weltordnung“ mit einer Weltregierung, die „durchregiert“ und einer Weltbevölkerung, die „gut verwaltet“ wird. Das ist die vollendete Weltsklaverei und Ende jeder Emanzipation und Humanität. Natürlich findet ein Kampf statt mit dem multipolar orientierten östlichen Staatskapitalismus. Die Betrachtung dieser Seite war hier nicht Gegenstand. Ich meine, dass Marxisten-Leninisten die heutige, neuartige Entwicklungsform des globalen Finanzkapitals (mit ihren nicht zu unterschätzenden Potentialen!) als eines atlantisch-jüdischen (darunter auch atlantisch-zionistischen) ohne Tabuangst untersuchen müssen.

Marx und Lenin meinten, wenn ich mich recht erinnere, dass sich die Judenfrage in der Klassenfrage auflöst. Ist es nicht eine Betrachtung wert, wie sich heute, nachdem die Lösung der Klassenfrage vorerst verschoben ist, die Judenfrage stellt?