Kriegsziele der NATO gegen Russland!

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – es geht um die

„Dekolonialisierung Russlands“!

(Bildquelle)

Unter der Themenstellung:

„A New Architecture for Northern Eurasia:

The Sixth Free Nations of Post-Russia Forum“

fand am 25. und 26. April 2023 in Washington eine gemeinsame Strategiekonferenz des US-amerikanischen Hudson-Institutes und des „Free Nations of Post-Russia Forums“ statt.

Während Wikipedia zu dem bedeutenden Hudson Institute erstaunlich schmallippig bleibt (allerdings wird freundlicherweise auf Len Blavatnik verlinkt, einen jüdisch-ukrainisch-sowjetisch-us-amerikanisch-angelsächsisch-zionistischen Superreichen und einflussreichen Strippenzieher), liefert der Eintrag über das „Free Nations of Post-Russia Forum“ zahlreiche interessante Erstinformationen.

Hier das volle Programm (neun pdf-Seiten) der vom 24. bis 28. April in drei amerikanischen Städten durchgeführten Veranstaltung.

Ich hoffe und vermute, dass die Russen das ihnen angekündigte Schicksal genau analysieren und bei der Qualifizierung und Einsatzplanung ihrer militärischen (und diplomatischen) Kräfte in vollem Umfang berücksichtigen.

Und auch Deutsche, die aufrichtig Frieden wünschen und Verhandlungen fordern, sollten sich diese geopolitischen Zusammenhänge, die ja machtvolle Interessenlagen sind, bewusst machen.