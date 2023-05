Heinz Alfred K. zum 100.!

Rudy Havenstein hat sich eine saugute Beschimpfung des Jubilars ( am 27. Mai ist es soweit) ausgedacht. Hier ist sie:

„Da ich kürzlich gesehen habe, wie der berüchtigte Strigoi Henry Kissinger erwähnt wurde (z. B. ist er derzeit zum 400. Mal in Folge auf der Bilderberg-Konferenz), ist hier die endgültige Beschreibung von Henry Kissinger von Christopher Hitchens:

„Er ist ein Schläger, ein Gauner, ein Lügner, ein Pseudointellektueller und ein Mörder. OK? All diese Dinge sind sachlich nachweisbar. Dass er ein Antikommunist ist, ist eine Spekulation, die er gerne fördert.“

Vielleicht zu hart. Was sagst du, Anthony Bourdain?

„Wenn Sie einmal in Kambodscha waren, werden Sie nie aufhören wollen, Henry Kissinger mit bloßen Händen zu Tode zu schlagen. Sie werden nie wieder in der Lage sein, eine Zeitung aufzuschlagen und über diesen verräterischen, ausflüchtenden, mörderischen Dreckskerl zu lesen, der sich für eine Weile hinsetzt Ein netter Plausch mit Charlie Rose oder einer Abendgarderobe für ein neues Hochglanzmagazin beiwohnen, ohne zu ersticken. Erleben Sie, was Henry in Kambodscha tat – die Früchte seines staatsmännischen Genies – und Sie werden nie verstehen, warum er nicht in Den Haag auf der Anklagebank sitzt neben Milošević. Während Henry weiterhin Nori-Brötchen und Remaki auf Partys der A-Liste knabbert, versucht Kambodscha, die neutrale Nation, die er heimlich und illegal bombardierte, überfiel, untergrub und dann den Hunden vorwarf, immer noch, sich auf seinem Platz zu erheben.

Anthony Bourdain, 𝘈 𝘊𝘰𝘰𝘬’𝘴 𝘛𝘰𝘶𝘳: 𝘐𝘯 𝘚𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘗𝘦𝘳𝘧𝘦𝘤𝘵 𝘔𝘦𝘢𝘭

(Randbemerkung von kranich05: Ich würde gern noch seine Banditenrolle bei Sturz und Ermordung Salvador Allendes hervorheben. Dass hat mich damals sehr beeindruckt.

Aber wo anfangen, wo aufhören bei diesem exorbitanten Kerbholz?)

Der lange Betrug: Henry Kissinger, Klaus Schwab und der britische Premierminister Heath beim WEF, 1980.

Von Rudy Havenstein zu Andrej Korybko, der das jüngste lange Intewrview von Henry Kissinger analysiert. Hier auf deutsch.