Wer sind die Klimakleber („Klima-Kämpfer“) und was wollen sie?

(Die Bezeichnung „Klima-Kämpfer“ habe ich nicht erfunden. Sie wird in diesem Video von „WeltVideoTV“ verwendet. Mir scheint dieser Sprachgebrauch des Mainstreammediums bemerkenswert.)

Klimakleber, so der oberflächliche Eindruck, sind Idealisten (und zugleich Stimme der 99%), die sich mit bewundernswerter Zivilcourage dafür einsetzen, die weltweite Klimakatastrophe in letzter Minute abzuwenden und so die Menschheit zu retten.

Viele von ihnen sind jung und zeigen sich zur rücksichtslosen Nötigung mittels „zivilem Widerstand“ entschlossen. Damit wollen sie die Gesellschaft, darunter auch alle Andersdenkenden, im Sinne ihrer Endzeitüberzeugung als „Letzte Generation“ auf den erklärten Rettungsweg zwingen. Ihre Endzeitüberzeugung und ebenfalls ihre Vorstellung vom letztmöglichen Ausweg halten sie für eine absolute wissenschaftliche Wahrheit.

Ihre spektakulären Aktionen (samt medialer Begleitung) sind darauf angelegt, zu polarisieren und rücken die Konfrontation in den Vordergrund. Doch es wäre ein Fehler, auf dieser Stufe der Auseinandersetzung stehen zu bleiben. Das Phänomen ist viel bedeutender, viel komplexer und ist eine gründliche Betrachtung wert.

Die Webseite der „Letzten Generation“ ist „modern“, professionell aufgebaut und gepflegt und bietet viele Ansatzpunkte für Reflexion und kritische Betrachtung.

Es sind unzählige Videos verfügbar, die interessante Einblicke erlauben – und auch Fragen aufwerfen, ohne Antworten zu geben.

Schließlich haben sich in letzter Zeit auch Wissenschaftler zu Wort gemeldet (z. B. Prof. Peukert), die anscheinend beabsichtigen, die Botschaft von „LG“ zuzuspitzen bzw. zu „dolmetschen“.

Auch hat „LG“ kürzlich den „Transparenzbericht 2022“ vorgelegt, wie einige Medien wohlwollend bemerkt haben, der aufmerksam analysiert werden sollte.

Ich bin noch nicht zu einer ausführlichen Antwort auf die eingangs gestellten Fragen bereit. Dazu später. Aber eins ist überdeutlich: Es geht hier um viel mehr als das Klima.