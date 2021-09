Gerechtigkeit für Sucharit Bhakdi

Der folgende Artikel von Stefan Stirnemann erschien in der Nummer 37/21 der Weltwoche, Zürich:

„Ist Sucharit Bhakdi ein Antisemit? Nein. Der Vorwurf kommt von Zeitgenossen, denen es leichter fällt, zu verleumden als zu argumentieren. Sie wollen eine störende Stimme aus dem öffentlichen Gespräch ausschliessen und hoffen auf die Leichtgläubigkeit der Welt.

Worum geht es? Professor Bhakdi leitete lange Jahre das Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Universität Mainz. Im Ruhestand zählt er führend zur wachsenden Schar der Wissenschaftler, welche die CoronaMassnahmen für unverhältnismässig halten.



«So unfassbar!»

Vor einigen Monaten warnte er in einem Videogespräch, das unter dem Titel «Die Impfung! Die Hölle auf Erden!» veröffentlicht wurde, sichtbar und hörbar aufgewühlt vor der Anwendung der neuartigen Impfstoffe und sprach auch die Lage in Israel an. Bhakdi bekennt, er sei ein «Judenbewunderer» gewesen, und führt Musiker auf, Isaac Stern und Dawid Oistrach, für deren Autogramme er Hunderte Kilometer gereist sei. «Ich habe sie verehrt. Und jetzt machen sie das! Das Volk, das geflüchtet ist aus diesem Land, aus diesem Land, wo das Erzböse war – und haben ihr Land gefunden, haben ihr eigenes Land verwandelt in etwas, was noch schlimmer ist, als Deutschland war, so unfassbar!»

Dann führt Bhakdi aus: «Das ist das Schlimme an den Juden, sie lernen gut. Es gibt kein Volk, das besser lernt als sie, aber sie haben das Böse jetzt gelernt und umgesetzt. Und deswegen ist Israel jetzt living hell, die lebende Hölle.» Spricht so ein Antisemit? Der Antisemit hasst die Juden und will sie ausgrenzen und vernichten. Bhakdi, im Gegenteil, sieht die Corona-Impfungen als tödliche Gefahr und wirft der Regierung Israels vor, dass sie mit dieser Massnahme die ganze Bevölkerung tödlich gefährde. Er setzt sich also für Gesundheit und Leben jüdischer Menschen ein, und er führt das Unheil, das er in

Israel wahrnimmt, nicht wie der Antisemit auf einen minderwertigen Volkscharakter zurück.



Vor demselben Unheil warnt Bhakdi auch die Deutschen und die Amerikaner: «Und ich hab’ den Amerikanern gesagt: Und wenn ihr nicht aufpasst, wird Amerika auch die lebende Hölle sein.» Und was sagt er über die Schweizer? In einer öffentlichen Diskussion in Kiel fragte ihn eine Teilnehmerin nach der Quarantäne, und Bhakdi antwortete mit einem Seufzer: «Mein Gott, wenn ich das Wort schon höre, dann … Ich meine: Der einzige Trost für uns ist, dass die Schweizer, die mal ein mutiges, kluges Volk

waren, genauso dumm sind.» Ist auch dies das Urteil eines Rassisten, der empört ins Abseits zu weisen ist? In der mutigen und klugen, manchmal dummen Schweiz wird das niemand so sehen.



Das Denken in Sammelbegriffen, in Kollektiven, begleitet uns, seitdem wir das Denken erfunden haben, und manche solcher Aussagen über die Deutschen, die Schweizer, die Politiker können etwas Richtiges treffen. Kritisch anzumerken wäre, dass Aussagen über die jüdischen Menschen, auch rühmende, besonders gut abgewogen werden sollten, im Bewusstsein des unmessbaren Unrechts, das dieser Gemeinschaft angetan worden ist und wird.

Offen für Missverständnis und nachteilige Auslegung ist Bhakdis Satz, Israel sei in etwas verwandelt worden, «was noch schlimmer ist, als Deutschland war». Ein erfahrener Gesprächsleiter hätte hier mit Rückfragen eingegriffen. Da dies unterblieb, können es sich sogenannte Faktenchecker leicht machen: Ab auf die Anklagebank mit Bhakdi und allen, die seine Stimme hören wollen!



Es ist ein klappriges Tribunal, das da tagt. Durch Ritzen und Löcher sausen Regen und Wind. Die Ankläger sind zugleich die Richter, die Rolle des Verteidigers bleibt unbesetzt. Das Urteil steht von vornherein fest und wird im Namen der Cancel-Culture gesprochen, es lautet auf dauerhaften Entzug des Rechts, sich zu äussern. Das Urteil hat seine Logik. Wenn ein Fachmann aufsteht, der sein ganzes erfolgreiches Berufsleben den Sachen gewidmet hat, die hier zu prüfen sind, wird es für die Herren

und Herrinnen der Fakten unangenehm.

Ärztliche Zweitmeinung

Bhakdi hat schon einmal recht behalten: Als im Jahr 2009 die Schweinegrippe ausbrach, trat er als Aufklärer auf und warnte vor Impfungen, die in kurzer Zeit entwickelt und unerprobt verwendet wurden. Die Impfkampagne musste schliesslich eingestellt werden, da die Stoffe Narkolepsie verursachten. Diese Krankheit überfällt ihre Opfer mit plötzlichem Schlaf und nimmt ihnen ihren Lebensalltag. Sie ist unheilbar; betroffen waren bis Januar 2015 europaweit über 1300 Kinder und Jugendliche.



Schon als man damals mit dem Impfen begann, war klar, dass die Schweinegrippe in ihrer Gefährlichkeit weit überschätzt worden war. Motor war die Pharmaindustrie, die Heil- und Impfmittel verkaufen wollte; die Vorgänge sind längst nüchtern aufgearbeitet, etwa in der Arte-Dokumentation «Profiteure der Angst».

Heute hält Sucharit Bhakdi die Risiken der Corona-Impfungen für untragbar. Jeder mündige Patient hat Anspruch auf eine ärztliche Zweitmeinung; auch die mündige Gesellschaft braucht sie. Ob eine Massnahme falsch ist, klärt sich nur, wenn offen diskutiert wird.“