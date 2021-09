Kürzlich habe ich mich an den Sternenhimmel erinnert. Verwundert stellte ich fest, dass es ungefähr zwanzig Jahre her ist, dass ich bewusst den Sternenhimmel betrachtet habe. Mir fiel Kant ein, der gesagt hatte: „Der gestirnte Himmel über mir, das Sittengesetz in mir“.

Vor einigen Tagen machten wir uns auf: Hinaus in die sternenklare Nacht!

Wir erlebten fast eine Enttäuschung. Wegen der Lichtverschmutzung vom 30 km entfernten Berlin. Der Anblick war beschädigt. Doch er reichte, um mich zu erschrecken: Wie platt, wie langwierig flach ausgebreitet, erstreckt sich doch mein Denken. In Wirklichkeit aber bin ich in die Weiten, Höhen, Tiefen des Alls eingefügt. Meine Wichtigkeit, ein wunderliches Pünktchen, in der leuchtenden Stille der Unendlichkeit.

Es ist ein schönes Gefühl, namenloses Teilchen dieses Wunders zu sein.