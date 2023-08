Zerstörung der Kommunikation

Das Allerweltswort „Kommunikation“ verdeckt, um welch schlimme Sache es in Wirklichkeit geht, nämlich die Zerstörung der lebendigen Beziehungen zwischen Menschen.

Wenn Sender und Empfänger „kommunizieren“ werden „Signale“ ausgetauscht, „Kanäle“ werden benutzt. Sogar Pflanzen „kommunizieren“ hat die Wissenschaft herausgefunden. Alles eine Frage von Bits und Bytes.

Ich wende mich nicht gegen die Formalisierung der Kommunikation. Digitalisierung erfasst alles, durchdringt unser ganzes Leben. Kommunikation aber ist mehr als Megabits in Sekundenschnelle hin und her zu schaufeln.

In Wirklichkeit geht es darum, dass Menschen einander wahrnehmen, erkennen, begreifen, dass Ich und Du in Beziehung zueinander treten. Nicht in EINE Beziehung, sondern in eine Welt wirklicher Beziehungen, in der sie sich als „Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse“ bewegen.

Die „Welt der Beziehungen“ reicht vom Banalsten (Man hustet einem anderen Menschen nicht ins Gesicht.) bis zu Hochkomplexem – ein Paar, dass eine sechzigjährigen Ehe führt, ein Aktivist und Parteisoldat seit Jahrzehnten, eine Chorgemeinschaft, die seit langer Zeit zusammen singt und viel Gemeinsames erlebt.

Dier Vermittlung der Menschen geschieht auf vielfältige Weise – mit gesprochenen Worten, mit Texten, Bildern, vielleicht auch nur mit Blicken oder Gesten. Aber immer geht es darum, dass ein hinreichend bedeutender Inhalt durch hinreichend genaue und vollständige Vermittlung von dem einen Menschen geäußert und dem anderen aufgenommen und soweit verstanden wird, dass am Ende eine sinnvolle und im besten Falle gesellschaftlich nützliche Wechselwirkung entsteht.

Dass die technischen Mittel auf die Kommunikation großen Einfluss haben, ist eine Binsenweisheit. Sprichwörtlich ist die Kultur des Briefwechsels im 19. Jahrhundert, das Telefonieren im 20. Jahrhundert. Heute herrscht das Internet.

Es ist nicht nur ein mächtiges Mittel, sondern es ist systematisch zur schieren Übermacht, zum Selbstzweck gemacht worden.

Weltumspannende kapitalistische Unternehmen bieten kostenlos (!) Milliarden Nutzern ihre Internetdienste an. Die Angebote sind genau kalkuliert. Sie erfreuen den Nutzer dadurch, dass sie allen seinen Äußerungen, selbst den banalsten, anspruchslosesten, mühelos eine enorme Reichweite geben können.

Die Regeln von Facebook, Twitter, Tik Tok usw. usf. trainieren auf eine Megamenge kommunikativer Akte bei gleichzeitiger Codierung von Inhalt. Letzteres ist gleichbedeutend mit seiner Minimierung, im Extremfall Eliminierung, im einzelnen Kommunikationsakt. Das Influenzerphänomen, materiell gefördert, potenziert diese Tendenz.

Das System führt zu den Ergebnissen:

– Zerstörung des inhaltlichen Austauschs zwischen den Menschen

– Erkenntnis der Ansätze/Bestrebungen zu inhaltlichem Austausch zwischen den Menschen

– Überwachung aller Kommunikation in Echtzeit

– Realisierung der Bewusstseinssteuerung ganzer Gesellschaften als laufender Prozess.

Ich meine, dass Elemente des Systems von Kritikern des Systems genutzt werden können. Das muss bewusst geschehen und erfordert wohl zugleich, dass die Kritiker in zu definierenden, grundsätzlichen Fragen aus dem System komplett aussteigen.