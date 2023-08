Oliver Anthony – „I Want To Go Home“

„Ich möchte nach Hause gehen“

Nun, wenn meine alten Hunde und der liebe Gott nicht wären,

würden sie mich in der Psychiatrie einsperren

, denn jeder Tag, den ich in dieser neuen Welt lebe,

ist für mich ein Tag zu viel, mein

Sohn, wir sind auf der Flucht Am Rande des nächsten Weltkriegs

Und ich glaube nicht, dass niemand mehr betet.

Und ich sage nicht, dass ich es sicher weiß.

Ich bin einfach auf den Knien

und bettele, Herr, bring mich nach Hause.

Ich will nach Hause gehen

, nicht wahr? Ich weiß nicht, welchen Weg ich gehen soll.

Es ist so lange her,

dass ich weiß, dass ich nicht früher mit diesem Gefühl aufgewacht bin.

Jeden verdammten Tag habe ich mich selbst beschimpft.

Es gibt immer irgendeine Rechnung zu bezahlen.

Die Leute tun einfach, was die reichen Männer

sagen will nach Hause gehen

Jetzt bewirtschaften vier Generationen das Land.

Der Enkel verkauft es an einen Mann außerhalb der Stadt.

Und zwei Wochen später fallen die Bäume.

Nur noch Beton wächst herum.

Und ich will nach Hause.

Ich will nach Hause.

Ich weiß nicht, welchen Weg ich gehen soll.

Das war es So lange

weiß ich nur, dass ich nicht mit diesem Gefühl aufgewacht bin.

Jeden verdammten Tag habe ich mich selbst beschimpft.

Die Leute haben sich wirklich verirrt.

Sie alle tun einfach, was im Fernsehen steht.

Ich möchte nach Hause gehen

, wenn es für mich nicht klappt alte Hunde und der liebe Gott.

Sie würden mich in der Psychiatrie einsperren