Aus dem Irrenhaus!

Auszug aus dem vollständigen (einschließlich Zwischenrufe) stenografischen Bericht

Deutscher Bundestag, 17. Februar 2022

Aussprache zum Weltfrauentag

(Link)

(Auch ich nehme mir nur selten die Zeit, genau zu verfolgen, was im Bundestag die Abgeordneten sagen. Doch man muss den Realitäten, die sich dort zeigen, ins Auge blicken.)

Seite 1142

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Jetzt hat Beatrix von Storch das Wort für die AfD Fraktion. (Beifall bei der AfD)

Beatrix von Storch (AfD):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! „Frauen werden abgeschafft!“, das ist der Titel eines Beitrags in der „EMMA“ von der Harry-Potter-Erfinderin J. K. Rowling, und das genau betreiben Sie fast alle hier. Sie fast alle hier sind Frauenabschaffer, weil Sie fast alle hier der Genderideologie anhängen.

(Zurufe von der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sie behaupten, das Geschlecht habe mit Biologie nichts zu tun und jeder könne sein Geschlecht irgendwie selbst bestimmen. Das Selbstbestimmungsgesetz kommt demnächst auch in diesem Theater; wir warten schon mit Freude darauf.



Seite 1143

(Gabriele Katzmarek [SPD]: Wer hier Theater macht, das sind Sie! Wir sind hier ein Parlament!)

Rowling hat es begriffen. Die Genderideologie gefährdet vor allem Frauen und Mädchen: Männer brechen Rekorde im Frauenschwimmen, Männer in der Damenumkleide, Sexualverbrecher im Frauengefängnis, weil sie sich gerade als Frauen fühlen. Rowling lehnt diesen Quatsch ab und wird deswegen mit obsessivem Hass verfolgt.

(Beifall bei der AfD)

Die Transideologie ist totalitär, und sie ist zwangsläufig totalitär. Wer so offenkundig die Natur, die Wahrheit leugnet, der muss die Wahrheit selbst zum Verbrechen erklären und jeden, der die Wahrheit ausspricht, zum Verbrecher. Der Bundestag liefert ein gutes Beispiel. Wenn der Kollege Markus Ganserer Rock, Lippenstift, Hackenschuhe trägt,

(Zuruf vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Halten Sie Ihre Fresse! – Britta Haßelmann

[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Jetzt reicht’s!)

dann ist das völlig in Ordnung; es ist aber seine Privatsache. Biologisch und juristisch ist und bleibt er ein Mann. Und wenn er als solcher über die grüne Frauenquote in den Bundestag einzieht

(Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und hier als Frau geführt wird, dann ist das schlicht rechtswidrig.

(Beifall bei der AfD – Zuruf vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ekelhaft! – Susanne Menge [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:Aufhören! Aufhören!)

Ich bin Markus Ganserer aber für zwei Dinge dankbar:

erstens, weil sein Beispiel uns so schön vor Augen führt, dass es einen Unterschied macht, ob man sich als Frau verkleidet oder ob man eine Frau ist,

(Beifall bei Abgeordneten der AfD)

und zweitens, weil er die Frauenquote final ad absurdum geführt hat.

(Beifall bei der AfD)

Hätte sich Robert Habeck im richtigen Moment als Roberta bezeichnet, dann wäre Roberta vermutlich jetzt Bundeskanzlerin.

Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, meint, jeder, der Herrn Ganserer nicht als

Frau akzeptiere, sei transphob.

(Zuruf vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ja, Sie sind transphob!)

Transphob ist offensichtlich ein anderes Wort für „nicht blöd“. Nicht blöd sind auch die Initiatoren von „Geschlecht zählt“. Das sind ausdrücklich Feministinnen und Grüne, die gegen Ganserers Mandat nun klagen. Sie verstehen, dass es ohne Biologie keine Frauen gibt und ohne Frauen auch keine Frauenrechte.

Der Weltfrauentag ist ein guter Moment, um festzustellen: Ein Fisch ist kein Fahrrad, ein Mann ist keine Frau, und Gender ist gaga.

(Beifall bei der AfD)

Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht, und in diesem Parlament ist das die AfD.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD – Gabriele Katzmarek [SPD]: Widerlich! – Weiterer Zuruf von der SPD: Ekelhaft!)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Frau von Storch, Sie haben dieses Parlament vorhin als Theater bezeichnet. Ich bitte Sie sehr, über diesen Begriff noch einmal nachzudenken. Sie sind ja selbst Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Ansonsten bitte ich Sie auch persönlich um Respekt vor der Kollegin Tessa Ganserer.

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU, dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der FDP und der LINKEN)

Jetzt gebe ich das Wort zu einer Kurzintervention der Kollegin Britta Haßelmann.

Britta Haßelmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):

Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Das, was sich die Abgeordnete Storch gerade in diesem Haus erlaubt hat, ist niederträchtig,

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, bei der SPD, der CDU/CSU, der FDP und der LINKEN)

bodenlos, homophob und zutiefst menschenverachtend.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN, der SPD und der LINKEN)

Aber dieses Haus ist ein Haus der Demokratie und der freien Rede, und deshalb konnte sie das hier sagen.

(Martin Reichardt [AfD]: Das kann man überall sagen, weil es die biologische Wahrheit ist!)

Es erschüttert mich zutiefst, dass jemand über eine Kollegin im Deutschen Bundestag so abscheulich und niederträchtig spricht, meine Damen und Herren. Das ist erschütternd.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, bei der SPD, der CDU/CSU, der FDP und der LINKEN)

Ich wende mich wirklich an Sie alle: Tessa Ganserer ist eine von uns. Sie ist meine und unsere Kollegin,

(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: So ist es!)

sie ist eine vom 59-Prozent-Anteil Frauen in dieser Fraktion,

(Mariana Iris Harder-Kühnel [AfD]: Juristisch nicht!)

Seite 1144

und niemand von uns hat darüber zu richten oder darüber zu reden oder zu entscheiden, wie diese Frau ihr Selbstbestimmungsrecht wahrnimmt.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, bei der SPD, der CDU/CSU, der FDP und der LINKEN)

– Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie durch Ihren Applaus der Öffentlichkeit zeigen, dass Sie diese Haltung teilen. Das ist ein gutes Gefühl, und das ist eine Unterstützung für meine Kollegin Tessa Ganserer. Ich danke Ihnen von Herzen dafür. Wir sollten zusammenstehen – bei aller Unterschiedlichkeit in der Sache – als demokratische Kräfte, wenn eine solche Menschenverachtung

hier im Haus passiert. Stellen wir uns dem entgegen! Danke dafür.

(Langanhaltender Beifall beim BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, bei der SPD, der CDU/CSU, der FDP und der LINKEN – Die Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN, der SPD, der FDP und der LINKEN erheben sich)

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Frau von Storch, bei mir ist jetzt keine Kurzintervention angemeldet.

(Beatrix von Storch [AfD]: Ich möchte gerne darauf erwidern!)

Wünschen Sie das Wort?

Beatrix von Storch (AfD):

Ich bin gerade in einer Weise persönlich angegriffen worden,

(Lachen bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

dass ich dazu gerne Stellung nehmen möchte.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Möchten Sie eine Kurzintervention anmelden?

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Nein, darauf antworten kann man nicht!)

Beatrix von Storch (AfD):

Ja, möchte ich.

(Martin Reichardt [AfD]: Sie muss doch noch antworten! Sie hatte doch gar nicht das Wort!)

– Alles gut. Vielen Dank.

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Ich gebe Ihnen jetzt noch einmal das Wort zu einer Kurzintervention. Das eröffnet aber natürlich die Möglichkeit, dass darauf wieder geantwortet werden kann.

(Martin Reichardt [AfD]: Sie antwortet doch darauf! – Mariana Iris Harder-Kühnel [AfD]:

Nein, sie antwortet! Sie müssen ständig von hinten belehrt werden, weil Sie gar nicht dazu in

der Lage sind!)

Frau von Storch, ich gebe Ihnen jetzt das Wort; Sie sind persönlich angesprochen worden. Und dann werde ich diese Sitzung weiter leiten, in der Hoffnung, dass das möglich ist. Wenn Sie Frau von Storch jetzt Ruhe geben, damit sie sprechen kann, und nicht mehr dazwischenrufen, kann das beginnen. – Frau von Storch.

Beatrix von Storch (AfD):

Ich finde, das ist eine außerordentlich interessante Debatte. Das zeigt, wohin es führt. Ich habe ausdrücklich gesagt: Jeder kann privat machen, was er möchte. Und es gibt bestimmte Voraussetzungen, unter denen man juristisch sein Geschlecht wechseln kann. Markus Ganserer ist als solcher im Bayerischen Landtag geführt worden und hat sich ausdrücklich dagegen entschieden, die juristischen Wege zu gehen, die es benötigt, um sein Geschlecht zu wechseln.

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das geht Sie doch nichts an!)

Er ist also juristisch weiterhin ein Mann, und er ist biologisch ein Mann.

(Gabriele Katzmarek [SPD]: Wie gestört muss man sein!)

Wir wissen, dass das Selbstbestimmungsgesetz kommt, nach dem jeder in diesem Land sein Geschlecht

per Sprechakt ändern können soll. Das halten wir für absurd. Und es ist eben auch absurd, wenn ein Mann nach Abgabe einer entsprechenden Erklärung eine Frauenquote in Anspruch nehmen kann. Genau dagegen klagen Feministinnen und Grüne. Es ist eben gegen die Frauenrechte, wenn ein Mann, der sich selbst zur Frau erklärt, diese Quote in Anspruch nehmen kann.

(Zuruf der Abg. Renate Künast [BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN])

Es ist nicht die AfD, es sind Grüne und Feministen, die dagegen klagen, weil sie genau das nicht wollen.

(Ulle Schauws [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das ist eine Falschinformation!)

Das Geschlecht ist eine biologische Tatsache. Sie möchten das jetzt aufladen, weil Sie es juristisch trennen wollen. Aber diesen Weg ist Markus Ganserer bisher nicht gegangen. Deswegen sage ich noch einmal: Was jemand in seiner Privatheit macht, steht ihm völlig frei; darüber ist nicht zu urteilen. Es ist seine Entscheidung, wie er sein Leben führen möchte. Aber die Gesellschaft kann nicht gezwungen werden, jemanden, der juristisch ein Mann ist und der biologisch ein Mann ist, einfach als Frau annehmen zu müssen

(Dr. Anja Reinalter [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Rückwärtsgewandt! Völlig rückwärtsgewandt!)

und die Frauenquoten für ihn zu öffnen.

(Beifall bei der AfD – Zuruf vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Da fühlen Sie sich aber sehr bedroht, oder?)

Seite 1145

Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt:

Nachdem Sie noch einmal Gelegenheit hatten, auf die persönlichen Anwürfe zu reagieren, geht die Debatte jetzt weiter. Ich freue mich, dass die Kollegin Tessa Ganserer im Haus ist,

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der FDP und der LINKEN)

gebe aber jetzt der Kollegin Gyde Jensen für die FDP Fraktion das Wort.

(Beifall bei der FDP, der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Gyde Jensen (FDP):

Frau von Storch, Sie haben sexuelle Identität nicht verstanden. Ich glaube, das ist das Problem.

(Beifall bei der FDP, der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der LINKEN – Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE

GRÜNEN)

Der hier dokumentierte stenografische Bericht ist die detaillierteste Information über die betreffende Bundestagsaussprache, die öffentlich verfügbar ist. Wie davon ausgehend eine der Blödmaschinen, das Massenmedium „Bild“, Propaganda betreibt, ist hier zu erleben: