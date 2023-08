Drei andere Tage

Wir kommen gegen 14 Uhr in Schwedt beim Hausboot an. Das Ufer, an dem das Boot liegt, ist solide eingezäunt. Das ist erfreulich, so werden wir unsern Hund nicht extra beaufsichtigen müssen, wenn er (die eine „sie“ ist) später selbständig vom Boot herunterspaziert.

Der Uferbereich ist ziemlich ungepflegt, abschüssig, nicht einladend. Das Boot betritt man über eine wacklige Bohle. Das Boot selbst aber, unser Zuhause für drei Tage, ist in ordentlichem Zustand. Die Technik funktioniert reibungslos, die Ausstattung ist zufriedenstellend. Der Raum, für fünf Personen zugelassen, reicht für uns beide und den Hund, gut aus.



Highlights sind die wandhohen Fenstertüren, die den Seeblick freigeben. (Sie lassen sich leicht öffnen und schließen, was wir später schätzen werden.) Eigentlich liegen wir am Kanal – der Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße – aber da in seinen Verlauf mehrere Seen einbezogen sind, darf zu Recht von „Seeblick“ gesprochen werden. Unser Blick reicht knapp 300 m weit, bis zur Deichkrone auf der gegenüberliegenden Seite.

Westwärts in 500 m Entfernung die Stadtbrücke Schwedt, auf der es lebhaft zugeht; drei Kilometer bis zur polnischen Grenze.



An unserem Liegeplatz bildet der See eine sanfte Einbuchtung, die weitflächig von Seerosen bedeckt und Enten bewohnt wird.

Wir legen die Beine hoch, betrachten unsere Seerosenplantage, groß wie eine Fußballfeld, begrüßen drei, fünf, acht Enten und genießen, wie in der Ferne die Spielzeug-Lkw- und -Pkw als Film in Dauerschleife über die Brücke rollen.

Auf der Brücke pulsiert eine Menge Leben, und spielerisch, ohne wirkliche Erkenntnisabsicht, schätzen wir, welche Gütermengen dort unterwegs sind:

Wenn jede Minute ein Sattelschlepper die Brücke passiert, sind das 60 pro Stunde und bei 12 Stunden Verkehr pro Tag sind es 720 pro Tag. Wenn jeder 10 t Last schleppt, sind das rund 7.000 t pro Tag oder 200.000 t im Monat, macht im Jahr mindestens 2 Mio t.

Ziemlich imposant, oder liegt unsere Schätzung völlig daneben? Ach, egal.

Ein anderes Problem weckt mein Interesse: Unsere große Seerosenfläche ist völlig platt. Warum eigentlich? Am gegenüberliegenden Ufer sieht man Grasflächen, und aus ihnen erhebt sich bald Gesträuch und auch Bäume. Das Grasland könnte doch ebenfalls eine platte, gleichförmige Fläche bilden. Tut es nicht. Ich kann ja verstehen, dass Bäume auf dem Wasser schlecht wachsen können aber warum gibt es nicht wenigstens Sträucher auf dem Wasser? Könnten zur Not ja halbhoch sein.

Mrs. Tapir macht mich darauf aufmerksam, dass zwischen den Seerosen einige Teichrosen zu wachsen scheinen. Ihre Blütenköpfchen sitzen auf Stengeln 10, 15 cm hoch. Vielleicht ist das der Anfang von Höhenwuchs? Wir nehmen uns vor, die Sache weiter im Auge zu behalten.

Von links nach rechts schiebt sich zielstrebig gemächlich ein Biberkopf durchs Wasser. Ich will Mrs. Tapir aufmerksam machen, zeige und sage halblaut: „Da!“. Schwupps ist er weg. Mrs. Tapir wird künftig ihr Smartphone wohl noch bereiter halten.

Es ist Zeit, einen Spaziergang zu machen. Vor unserem Tor der frequentierte Rad- und Fußweg.

Wenige Schritte weiter beginnt der Hugenottenpark. Er ist besucherfreundlich, und viele Besucher sind freundlich. Infotafeln, viele Bänke, viele Plastiken, Wiesenflächen mit Wildblumen, gepflegt aber nicht zu sehr. Es ist sehr warm und schwül. Viele Bänke sind besetzt aber immer wieder rechtzeitig finden wir ein schattiges Plätzchen.



In Entfernung sehe ich eine Gestalt auf einer Bank sitzen – rote Kappe, rotes Dress, roter Schuh – die mich irgendwie an eine Abbildung von Mephisto erinnert. Beim Näherkommen sehe ich aber keine Hörner und auch keinen Klumpfuß. (Frage nebenbei an Mrs. Tapir: „Gilt der Teufel eigentlich als behindert?“) Im Vorbeigehen sage ich zu dem Mann: „Von Ferne habe ich Sie für einen Teufel gehalten.“ Er ist momentan verständnislos, ist aber freundlich und möchte nicht für einen Teufel gelten. Ich verweise entschuldigend auf das viele Rot und den Eindruck aus der Entfernung und dass ich ihn nicht wirklich für teuflisch halte. Beiderseits erleichtert, ja fröhlich, gehen wir weiter unseres und sitzt er weiter seines Weges.

Unser Spaziergang, so kurz er ist, lässt uns dennoch das große Haus des Schwedter Theaters entdecken, einschließlich der Freilicht-„Odertalbühne“. Morgen wird es „Nabucco“ geben. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen.

Dann sind wir wieder an Bord. Abendessen. Wieder betreiben wir „Seeblick“. Die Sonne sinkt. Solarenergiebewusst hatten die Seerosen ihre Blüten etwas nach Westen gedreht. Jetzt werden die weißen Blütenpanele recht zügig eingeklappt. Das schmucke Seerosenfeld beendet sein Tagwerk. Grau zieht über die Weite – von der Dämmerung, dem Wasser, dem Wind? Nicht von Nebel. Woher auch immer.

Auf der Brücke bleibt’s lebendig. Weißes Scheinwerferlicht ist zu sehen, die Umrissbeleuchtung mancher großen Lkws. Die roten Rücklichter erscheinen mir auf die Entfernung auch eher weißlich. Die Brücke wird angestrahlt, separat die Pfeiler und das Geländer; zunächst unscheinbar aber mit zunehmender Dunkelheit ein erfreulicher, fast imposanter Anblick.

Doch auch am dunklen Osthimmel regt sich ‚was. Wetterleuchten. Wir wissen nicht genau, was Wetterleuchten ist aber heutzutage beantwortet ja das Smartphone solche Frage in Sekundenschnelle. Das Wetterleuchten samt entferntem Donnergrollen entwickelt sich zum abendfüllenden Programm. Inca, unser betagtes Hündchen, ist höchst alarmiert. Sturmböen und Sturzregen kommen hinzu. Wir schließen die Fenster-Türen, um uns zu schützen, wir öffnen sie, um nicht zu ersticken, wir schließen sie teilweise wieder, damit der Schlagregen nicht eindringt.

Den Hund beruhigen. Irgendwann wollen wir auch schlafen. Das Gewitterzentrum scheint immerhin sechs, acht Kilometer entfernt zu sein. Doch plötzlich reißt mich ein greller Blitz, dem buchstäblich in derselben Sekunde der Donner folgt, aus dem ersten Schlafversuch. Ich stehe buchstäblich auf unserem Lager und bin mir unangenehm unsicher, ob unsere Hausbootkonstruktion ein Faradayscher Käfig ist. Ein zweiter Blitz in nächster Nähe. Das Gewitter scheint großflächig zu sein. Vielleicht passt es sich den Grenzen des Naturparks Unteres Odertal an?

Auch wenn das Gewitter etwas nachlässt und uns die Müdigkeit entrückt, bleibt es eine unruhige Nacht.

Eine erfrischende Brise am Morgen. Die Dramatik der Nacht gibt uns das Anrecht auf einen geruhsamen zweiten Tag.

Frühstück.

Von rechts nach links schiebt sich zielstrebig gemächlich ein Biberkopf durchs Wasser. Ich will Mrs. Tapir aufmerksam machen, zeige und sage halblaut: „Da!“. Schwupps ist er weg. Wie von Geisterhand bewegt, taucht er in dreißig Metern Entfernung wieder auf.

Spaziergang. Auch wollen wir ein paar Lebensmittel einkaufen. Vor dem Tor der wohlbekannte frequentierte Rad- und Fußweg. Die Radfahrer und der eigenwillige Hund zwingen mich, fleißig mit der Leine zu navigieren. Nach wenigen Schritten sind wir im Hugenottenpark. Heute am zweiten Tag lesen wir andere Infotafeln, finden andere schattige Bänke, erfreuen uns an weiteren Plastiken, die in der DDR geschaffen wurden, realistische, allegorische, abstrakte. Viele sind mir bekannt.

Die Eintrittskarte für „Nabucco“ soll 60,- 70,- € kosten. Ich bin empört. Doch was habe ich erwartet? Die Zeiten, da ich Harry Kupfers Inszenierung von „Don Giovanni“ in der Komischen Oper für zwanzig oder dreißig Mark erleben konnte, sind lange versunken.

Wir werden die Nabucco-Vorstellung nicht besuchen. Wir hoffen, dass sie auf der nahen Freilichtbühne stattfindet und wir so vielleicht doch ein akustisches Erlebnis haben werden. Bangen, dass der Wettergott mitspielt – für den Abend oder die Nacht ist erneut Gewitter angekündigt. (Am Ende fand „Nabucco“ im Saal statt, und wir hörten keinen Pieps.)

Der Spaziergang, obwohl nicht besonders ausgedehnt, ist dennoch schweißtreibend. Auch Inca im gepflegten Pelz gibt zu erkennen, dass es genug ist.



Ich habe wieder Küchendienst, schmore die Gurken, die wir aus unserem Garten mitgebracht haben. Plus Schmand plus Dill, mehr braucht es nicht. Auch Mrs. Tapir schmeckt es ausgezeichnet.

Wir legen die Beine hoch, betrachten unsere Seerosenplantage, groß wie eine Fußballfeld, begrüßen drei, fünf, acht Enten und genießen, wie in der Ferne die Spielzeug-Lkw- und -Pkw als Film in Dauerschleife über die Brücke rollen.

Von links nach rechts schiebt sich zielstrebig gemächlich ein Biberkopf durchs Wasser. Mrs. Tapir will mich aufmerksam machen, sagt leise: „Da!“. Schwupps ist er weg. Das Smartphone war sowieso gerade verlegt.

Natürlich sind wir mit den Enten allmählich bekannt geworden. Sie bekommen viele Gurkenschalen, die erstaunlich schnell weggeputzt sind. Ganz im Gegensatz zu Zwiebelresten. Ich glaube aber, dass sich auch Unterwasserlebewesen am Gemüsemahl beteiligten.

Hin und wieder beginnt eine einzelne Ente wild mit den Flügeln zu schlagen, mit den Füßen loszustrampeln, um schließlich dreißig, fünfzig oder mehr Meter weit zu fliegen. Warum? Wollte ihr ein Unterwassergeist die Füße beknabbern?

Auch die Art ihres Fressens, dieses kleinteilige Hin- und Hergeschlabber ist eigentlich rätselhaft. Oder ist es gar nicht rätselhaft, sondern ich bin nur zu ungebildet, um das zu verstehen?

Ist eigentlich der erste, der zweite oder der dritte Tag? Wie schnell man das vergisst. WLAN funktioniert einwandfrei, wie ich von Mrs. Tapir weiss. Ich gehe nun auch einmal ins Internet. Um endlich Kommentare im Blog freizuschalten.

Das Drama der jetzt folgenden Nacht schildere ich nicht ausführlich, da ich ja meinen Bericht möglichst kurz halte. Es gab kein Wetterleuchten aber sonst war alles genauso aufregend, wie eine Nacht zuvor.

Inca, unser betagtes Hündchen, war wieder alarmiert. Sturmböen und Sturzregen fehlten nicht. Wir schließen die Fenster-Türen, um uns zu schützen, wir öffnen sie, um nicht zu ersticken, wir schließen sie teilweise wieder, damit der Schlagregen nicht eindringt usw usf.

Mit der Länge des Gewitters zeigte der Hund ein Verhalten, das ich noch nie beobachtet habe: Als wäre ihr die Daueraufregung zu viel, bewegt sie sich plötzlich ganz normal, fast möchte ich sagen „wurschtig“, ignoriert Blitz und Donner, will später sogar raus in die schwarze Regennacht.

Sei es wie es sei. Auch dieses Gewitter war offenbar großflächig. Den Grenzen des Naturparks Unteres Odertal angepasst? Die Dramatik der Nacht gab uns das Anrecht auf einen geruhsamen dritten Tag.

Geburtstagsfrühstück.

Von rechts nach links schiebt sich zielstrebig gemächlich ein Biberkopf durchs Wasser. Ich brauche Mrs. Tapir eigentlich darauf nicht hinzuweisen, weil der Kopf diesmal etwas weiter weg ist und ein Foto sich nicht lohnt. Trotzdem sage ich: „Da!“. Schwupps ist er weg.

Heute ist ein Spaziergang ins Stadtzentrum angesagt. Aber zuerst passieren wir einmal mehr den Hugenottenpark. Wir probieren die Sonnenuhr des Kunsthandwerkers Werner Kothe aus, den ich aus meiner Lychener Zeit kenne. Ihre Besonderheit ist, dass der Mensch selbst, mit erhobenem Arm den Uhrzeiger bildet.

Diesmal unterqueren wir die Schwedter Stadtbrücke,

gehen weiter auf ihrer Westseite am Kanalufer entlang. Auch dort Park, doch dieser ist nicht französischen, sondern Salzburger Glaubensflüchtlingen gewidmet. Unerwartet entpuppt sich Schwedt als ein früher „Migrations-Hotspot“. Wie es wohl damals war, als Flüchtlinge und Einheimische aufeinandertrafen? Davon berichten die Infotafeln nichts, vielleicht würde man im Stadtmuseum etwas finden.

Der Park, den wir dort durchquerten, bot eine Fülle schöner, ungewöhnlicher, origineller Spielmöglichkeiten für Kinder. Wir sind richtig angetan.

Das Zentrum von Schwedt wirkt aufgeräumt und zugleich geheimnisarm dank allgegenwärtiger DDR-Neubauten. Es ist gestaltet mit Bäumen und Blumen und wirkt – leer.

Wikipedia verrät mir, dass die Stadt im Jahr 2008 gegenüber 1990 30% ihrer Einwohner verloren hatte. Neuere Zahlen sind nicht zu finden. Nachdem nun endlich das böse Russengas gestoppt wurde und nun wohl US-Edelgas einströmt, dürfte die Tendenz der Einwohnerzahlen kein Geheimnis sein.

Abgesehen aber von akuten Krisenerscheinungen nehme ich auch strukturelle Deformationen wahr, z. B. im Einzelhandel. Auf einer Stadtfläche von nicht mehr als vier Quadratkilometern zähle ich vier große Einkaufszentren: Kaufland, Netto, Lidl, Nahkauf. Überfülle der (immergleichen) Waren in den großen Einkaufstempeln aber kein Bäcker, kein Fleischer, kein Gemüse-, kein Milchladen in den hübschen kleinen Straßen. Fast der einzige Lichtblick neben der Gaststätte „Jägerhof“ ist die gutsortierte Ehm Welk-Buchhandlung.

Wir hatten uns im Stadtpark ausgeruht und schlenderten durch den – durch wen wohl?- Hugenottenpark zurück. Und wieder kamen wir an der „Riesenbank“ vorbei, die wir anderthalb Stunden zuvor passiert hatten.

Solche überdimensionierten „Parkmöbel“ sind mir auch aus Oranienburg bekannt. Es soll wohl Kunst sein oder bloß ein Scherz.

Jedenfalls saß, als wir auf dem Hinweg waren, auf dieser Bank ein junger mittelgroßer Mann, dessen Beine in der Luft baumelten. Er war in sein Handy vertieft als wir vorbeikamen und ich sagte, dass diese Bank eigentlich für überlange Menschen gedacht sei. Er blickte auf, sah mich ernst an und sagte ruhig (ohne Vorwurf): „Ich habe gerade ein anderes Problem.“ Ich entschuldigte mich. Es war kein passender Moment für einen Witz.

Nun auf unserem Rückweg war der junge Mann immer noch da, eifrig mit dem Handy beschäftigt. Neben ihm eine etwa gleichaltrige Mädchenfrau. Sie baumelte mit ihren noch etwas kürzeren Beinen noch etwas mehr als er.

Da lag natürlich die Frage in der Luft, ob er jetzt zwei Probleme habe oder beide vielleicht eins. Aber ein Blick auf die Mädchenfrau erübrigte das Fragen. Sie sah kein bisschen einladend aus, sondern hart und verschlossen, wie eine Frau, die gerade Jemanden den Laufpass gibt.

Ein mehr eingreifender Mensch als ich hätte jetzt vielleicht etwas Aufmunterndes gesagt, in der Art: „Kopf hoch, junger Freund, wenn Sie erstmal so alt sind wie ich, lachen Sie darüber!“ Aber ich habe da meine natürliche Zurückhaltung.

So trat der sympathische junge Mann endgültig aus meinem Leben. Nicht aber aus dem von Mrs. Tapir. Aus unerfindlichem Grund lungerte sie eine halbe Stunde später vor unserem Tor herum, also im Bereich des frequentierten Rad- und Fußwegs. Und wer frequentierte? Der junge Mann. Allein. „Fast schluchzend“, konstatierte Mrs. Tapir in der typisch nüchternen Art, wie sie allen Frauen eigen ist.

Damit könnte ich meinen Dreitagebericht beenden.

Wir wandten uns, trotz allem, wieder unserem Seeblick zu.

Wir legen die Beine hoch, betrachten unsere Seerosenplantage, groß wie eine Fußballfeld, begrüßen drei, fünf, acht Enten und genießen, wie in der Ferne die Spielzeug-Lkw- und -Pkw als Film in Dauerschleife über die Brücke rollen.

Schweigend blicken wir nach rechts, nach links. Mrs. Tapirs Handy ist zu schönsten Fototrophäen bereit. Doch ein Biberkopf, der sich zielstrebig gemächlich durchs Wasser schiebt, ist nicht zu erblicken.