Fragen und Antworten zum Ukrainekrieg (2)

Übernahme einer Frage- und Antwortfolge der Webseite „Aufruhrgebiet“ in das opablog.

Warum haben sich die Donezrepubliken von der Ukraine abgelöst?

„Jahrzehntelang gab es keine Separationsbestrebungen der Russen in der Ukraine. Diese entstanden erst 2014 als Reaktion auf den Erlass von Gesetzen, die die Rechte nationaler Minderheiten einschränkten. Russisch wurde als Amts- und Unterrichtssprache verboten, Renten und Sozialleistungen für Russen wurden tw. gekappt, amtliche Dokumente verweigert usw. Russen wurden zu Bürgern zweiter Klasse. Dazu kam, dass es seit 2014 zu vielen Übergriffen auf Russen kam, meist durch militante Nationalisten und rechte Gruppierungen wie das Asow-Bataillon. So wurde am 2. Mai 14 in Odessa ein Gewerkschaftshaus (sic!) angezündet, wobei 48 Menschen starben. Dass die Russen nicht mehr in einem Land leben wollten, wo sie solchem Terror ausgesetzt sind, der noch dazu offiziell geduldet wird, ist wohl verständlich. Es gab es in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine Volksentscheide über deren nationalen Status. Eine große Mehrheit stimmte für den Anschluss an Russland. Wie demokratisch diese Abstimmungen auch immer waren – angesichts der Politik und des Terrors des Kiewer Regimes sowie der deutlich besseren sozialen Lage in Russland ist das Ergebnis alles andere als überraschend.“

Quelle

***

Ich möchte etwas zum sog. „Minskprozess“ ergänzen.

Die Bewohner des Donbass haben mit großer Skepsis Minsk I und Minsk II verfolgt. Sie sind von der NICHTBEREITSCHAFT der Ukraine und ihrer westlichen Unterstützer Deutschland und Frankreich die bindenden Vereinbarungen zu erfüllen, NICHT überrascht worden.*

Ihr Standpunkt wurde am 16.04 2015 in einem Offenen Brief der Zivilgesellschaft des Donbass zum Ausdruck gebracht. Dieser Brief ist ein bedeutendes historisches Dokument, das von rund 40 Organisationen des Donbass unterzeichnet wurde. Ich habe ihn hier dokumentiert.

Er endet mit dem Appell an die ukrainische Führung in Kiew:

„Machen Sie aus der Ukraine ein normales Land! Mit normalen Führern, die zum ehrlichen Dialog mit uns bereit sind.

Dann wird es eine Chance auf die Lösung der schweren Probleme geben, über die Sie in Minsk gesprochen haben.

Zu einer solchen Entwicklung der Ereignisse sind wir bereit.„

Diese erklärte Bereitschaft führte nicht zu einer positiven Entwicklung. Kiew dachte nicht im Traum daran (wie nachträglich ALLE westlichen Teilnehmer von Minsk II bekannt haben), dem Donbass den versprochenen Autonomiestatus zu gewähren.

Stattdessen wurden systematisch militärische und politische Führer des Donbass ermordet:

– Alexander Alexandrowitsch Bednow („Batman) – 1.1.2015

– Arsen Sergejewitsch Pawlow („Motorola“) – 16.10.2016

– Mychailo Serhijowytsch Tolstych („Givi“) – 8.2.2017

– Alexander Wladimirowitsch Sachartschenko – 31.8.2018.

* In diesem Interview (den Link verdanke ich fidelpoludo) räumt Dmitri Rogosin ein (bei 15:56), dass die russische Führung erst Ende 2021 begriffen hat, dass Minsk II eine Täuschung war.