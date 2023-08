Heizen im kalten Sommer (I)

Nach dem aktuellen Wetterbericht scheinen sich die Tageshöchsttemperaturen nun endlich wieder deutlich über 20°C einzupendeln. Von heißen Sommertagen mit mehr als 30°C ist weiterhin nichts zu sehen.

In der letzten Woche war es so kühl, dass ich tatsächlich heizen musste. War das etwa der Beginn der Heizperiode 2023/24?

Nach meinen Aufzeichnungen seit 2005 begannen die Heizperioden frühestens in der zweiten Septemberhälfte, oft auch erst im Oktober. (Nur einmal, im Jahr 2007, ist vermerkt, dass ich auch einmal im Sommer heizen musste.)

Ich freue mich auf’s Heizen.

Meine Vorräte unter Dach und Fach sind gut 13 rm. Das reicht, um unser Haus zwei Jahre zu versorgen. Dank Baumaßnahmen und etlicher Pflegearbeiten im (älter werdenden) Garten ist reichlich Holz angefallen (darunter auch minderwertiges), das uns nun Wärme liefern wird.

Darüber hinaus ist noch Windbruch in Gärten von Bekannten und Verwandten aufzuarbeiten, sodass auch die fernere Holzversorgung preiswert gesichert ist.

Nachdem bürgerfeindliche Bestrebungen, das Heizen mit Holz als klimafeindlich einzustufen, vorerst etwas aus dem Vordergrund gerückt wurden, gehen die offiziellen Turbulenzen um die Habecksche Heizpolitik an mir zunächst vorbei. Auch von dem Versuch, Grundofenheizungen mit Feinstaubauflagen zu beschränken, höre ich z. Z. nichts. Die Feinstaubwerte unseres Ofens wurden bei der letzten Messung nicht beanstandet. Natürlich ist mir klar, dass durch Verschärfung der Grenzwerte hier jederzeit Zwangssituationen geschaffen werden können.

Und überhaupt: Eine Google-Suche nach „heizen mit holz klimaschädlich“ liefert nach wie vor eine Fülle erschreckender Belege für die ideologische Verblendung und Ignoranz der politisch Verantwortlichen.