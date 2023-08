Fundstück: Nach Russland auswandern?

Simplizius äußert sich zu der folgenden Frage eines US-Amerikaners:

„Jedes Jahr erlebe ich, wie die individuellen Freiheiten normaler Bürger eingeschränkt und die Meinungsäußerung zum Schweigen gebracht wird, insbesondere in den Fällen, in denen diese Freiheiten und/oder die Meinungsäußerung nicht mit der „aufgewachten“ Erzählung der herrschenden Elite übereinstimmen.

Welche anderen Länder auf der Welt könnten Ihrer Meinung nach in Zukunft mehr Freiheit und wirtschaftliche Stabilität bieten als die Vereinigten Staaten, insbesondere angesichts der Wahrscheinlichkeit, dass ein oder mehrere Staaten aus der Union austreten, was meiner Meinung nach ein wahrscheinliches Szenario ist?“

In seiner Antwort führt Simplizius einiges zur innenpolitischen Situation in Russland aus, vergleicht russische, europäische und us-amerikanische Mentalität und kommt zu einigen bemerkenswerten Einschätzungen der Entwicklung zur multipolaren Welt. Er verlinkt auf mehrere Webseiten von US-Amerikanern, die nach Russland emigriert sind.

Ich finde all das interessant und informativ.