Heute hat mich rbbKultur auf Peter Hacks gestoßen

Und das kam so:

Wenn wir, Mrs. Tapir und ich, morgens nicht im Garten frühstücken, knipse ich das Kulturradio an – nicht, weil das Programm so gut ist, sondern damit ein Geräusch von Öffentlichkeit hereinkommt.

Heute war es wieder so weit, denn für draußen war es uns trotz der täglich beschworenen Erderhitzung zu kühl.

Es wurde ein französischer Film besprochen, in dem es um die Liebe einer 71-Jährigen und eines viel jüngeren Mannes geht.

„Na toll“, scherzen wir, „wenn schon mal ausnahmsweise „Cis-Menschen“ Gegenstand sind, dann muss zumindest der Altersunterschied extrem und unüblich sein …“.

Die Rezensentin hebt die Feinfühligkeit der Regie hervor und nennt zum Schluss die Darsteller. innen.

Genauso spricht sie es aus: „Darsteller. innen“.

Wie kann man eben noch von Feinfühligkeit sprechen und im nächsten Satz der deutschen Sprache einen solchen Fußtritt versetzen? Es ist mir wie ein Schlag in die Magengrube.

In meinem Kopf suche ich, wenn nicht verzweifelt, so doch hektisch, nach einem Gegengewicht schöner deutscher Sprache – und werde sogleich fündig:

Wer kann die Pyramiden überstrahlen?

Den Kreml, Sanssouci, Versailles, den Tower?

Von allen Schlössern, Burgen, Kathedralen

Der Erdenwunder schönstes war die Mauer.

Mit ihren schmucken Türmen, festen Toren.

Ich glaub, ich hab mein Herz an sie verloren.

Mit einem Schlage ist mir Peter Hacks wieder gegenwärtig. Und „Schuld“ hat rbbKultur.

In unserer Bibliothek ist nicht wenig von Peter Hacks zu finden. Es fehlt aber die Gesamtausgabe seiner Gedichte, wie sie 2000 oder 2003 erschienen sind.

Bei planetlyrik finde ich mehrere Rezensionen des Bandes von 2000, darunter eine köstliche von einem Michael Braun und eine vermutlich gewichtige von Friedrich Dieckmann (die ich aber noch nicht gelesen habe).

Hier ist ein kleiner Video-Clip anlässlich von Hacks‘ 80. Geburtstag.

Nun ist der Band „Die Gedichte“ von 2003 gekauft und ebenso der im Video erwähnte Band „Gespräche mit Peter Hacks“.