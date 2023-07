Bei Colonel Cassad ist ein Artikel zu finden „Zum Rücktritt von Qin Gang.“

Darin heißt es:

Der frühere Außenminister Wang Yi habe 2021 bei Treffen mit der russischen Führung erklärt, dass China die Beziehungen zu Russland auf den Prinzipien der drei „Nicht“ aufbauen wird.

Wang Yi erklärte damit, dass die strategische Zusammenarbeit zwischen Russland und China „kein Ende, keine Sperrgebiete, keine Höhenbegrenzung“ hat.

Im November 2022 trat Wang Yi eine neue Funktion an und der bisherige Botschafter Chinas in den USA Qin Gang wurde neuer Außenminister. In einem Gespräch mit Lawrow erläuterte Qin Gang sein Verständnis der Prinzipien der drei „Nicht“.

Qing’angs drei Neins sind „keine Allianz, keine Zugehörigkeit, keine Konfrontation gegen Dritte.“

Die Russen ließen sich wohl nicht viel anmerken, doch sie waren „wie vom Donner gerührt“. Jetzt, Ende Juli 2023, wurde Qin Gang abgelöst und Wang Yi wurde wieder Außenminister.