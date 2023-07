Bertolt Brecht hat 1951 seine „Ballade vom Wasserrad“ verändert. Das war nicht zufällig.

Die „Ballade vom Wasserrad“ wurde, wie Wikipedia informiert, ab 1932/33 als Teil des Stückes „Die Rundköpfe und die Spitzköpfe“ verfasst, das seine Erstaufführung 1936 erlebte.

Im Stück geht es darum, dass eine zugespitzte Krise zwischen arm und reich, zwischen den Ausgebeuteten und den Ausbeutern, dadurch entschärft und für die Herrschenden entschieden wird, dass man einen skrupellosen Demagogen als neuen Statthalter einsetzt.

Dieser populistische Diktator unterteilt die Menschen nicht mehr nach ihrer Klassenlage, sondern nach physiologischen, also letztlich Rassemerkmalen.

Bestürzende Aktualität!

In Brechts Stück zählte, was die Menschen auf ihren Schultern tragen – der Kopf – je nachdem, ob er rund oder spitz ist.

Heute zählt, was die Menschen zwischen den Beinen tragen – das Geschlecht – und davon abgeleitet ihre Einteilung, ob Cis , L, B, T, Q oder nach diversen weiteren Buchstaben.

Der Fortschritt besteht offenbar darin, dass der Rassismus zu einem „Identitätsrassismus verfeinert“ wurde und nun nun mit einer Vielzahl von Spaltungskategorien aufwartet.

Brechts Stück erlebte in der DDR 1983 eine bedeutende Inszenierung am Deutschen Theater, Regie Alexander Lang. Sie wurde vom DDR-Fernsehen aufgezeichnet und 1985 ausgestrahlt. Bis heute ist dieser Film nur gegen Bezahlung zugänglich. Ich werde mich darum bemühen, ihn in dieses Blog zu stellen.

Die „Ballade vom Wasserrad“ ist eine bitterböse vehemente Verurteilung JEDER Macht ÜBER das Volk. Gerade der von Hoffnungen getragene oder scheinrevolutionäre Machtwechsel (von dem die „Heldenlieder“ künden) wird angeprangert. Das Volk darf ihn zwar begrüßen oder „tröstlich“ finden, vor allem aber hat es „die Spesen“ zu tragen.

Der Refrain sagt es illusions- aber auch hoffnungslos:

„Freilich dreht das Rad sich immer weiter

dass, was oben ist, nicht oben bleibt.

Aber für das Wasser unten heißt das leider

nur: Dass es das Rad halt ewig treibt.“

Im zweiten Vers werden die Herren genauer in Augenschein genommen: Tiger, Hyänen, Adler, Schweine. „Adler“ ist eigentlich ein positives Bild. Aber der Stiefeltritt des „weniger Schlimmen“ ändert nichts am Los, ewig für die Herren schuften zu müssen.

Der Refrain bestätigt das erneut.

Im dritten Vers spitzt sich das Balladendrama zu: Die Herren schlagen sich die Köpfe blutig um die Beute. Sie scheinen Todfeinde zu sein. „Einzig und alleinig wenn wir sie nicht mehr ernähren wollen sind sie sich auf einmal völlig einig.“

1936 schreibt der unveränderte Refrain fest, das die unten keinerlei Aussicht auf Befreiung haben. Das ist der schicksalhafte, tragische Ausgang, der für so viele Balladen charakteristisch ist. Brecht merkte später selbst an, dass dieser Ausgang „Zeugnis für die unentwickelte politische Haltung“ der betreffenden Bühnenfigur sei.

Aber als er Im Jahr 1951 den Sammelband „100 Gedichte“ zusammenstellte, hatte er einen neuen Refrain für die dritte Strophe geschrieben und titelte jetzt, den Balladenbegriff vermeidend, „Lied vom Wasserrad“:

„Denn dann dreht das Rad sich nicht mehr weiter

und das heitre Spiel, es unterbleibt

wenn das Wasser endlich mit befreiter

Stärke seine eigne Sach betreibt.“

Ich denke, dass diese grundsätzliche Veränderung der Aufbruchsstimmung in der jungen DDR zu danken ist. Brecht setzte große Hoffnungen auf die Gemeinsamkeit der alten Antifaschisten mit der Jugend der DDR.

Er machte sich keine Illusionen über die BRD, in der alte Nazis wieder zu Macht und Einfluss gelangt waren („Auerbach“. Im Mai 1952 wurde Philipp Müller erschossen.). Am Deutschlandtreffen Pfingsten 1950 in Berlin nahm er lebhaft Anteil und empörte sich, dass 30.000 westdeutsche FDJler bei ihrer Rückkehr Repressalien ausgesetzt wurden. Gemeinsam mit Paul Dessau nahm er dazu auch künstlerisch Stellung, mit der Kantate „Herrnburger Bericht“.

Die Interpretation von Gina Pietsch, Freidenkerin, gefällt mir besonders gut. Eine Ironie liegt im Zeitpunkt dieser Aufnahme. Es ist der Februar 1989, beim populären „Festival des politischen Liedes“ in Berlin. Wenige Monate später tauschten die DDR-Bürger ihre unfähigen neuen Herren gegen die scheinbar fähigeren alten Machthaber.

Seit Brecht/Eisler die „Ballade vom Wasserrad“ schufen, seit sie zum „Lied vom Wasserrad“ weitergeformt wurde, sind mehrere Epochen vergangen. Das Wasserrad, getrieben vom Volk unten, dreht sich immer weiter.

Vom Scheitern der DDR hören wir täglich.

Die Aufbrüche und Aufschwünge aber waren nicht weniger real als der Absturz. Wer sie vergisst oder gar bestreitet, wird zum Einäugigen, Einarmigen, Eingeschränkten.