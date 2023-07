Die USA/NATO weiter auf Kollisionskurs! – Die Ausweitung des Krieges!

Unsere Epoche wird als Zeitenwende bezeichnet.

Bis in die Gegenwart hinein waren/sind die USA die dominierende Weltmacht. Das waren/sind sie als Erbe von Jahrhunderten des europäischen Kolonialismus und als die Verkörperung (eigentlich aber Einbildung) der absoluten Macht des gegenwärtigen imperialistischen Kapitals.

De USA nennen sich selbst „exzeptionell„, und ein negativer Beweis für diesen Status wurde 1945 mit den Atomschlägen auf Hiroshima und Nagasaki erbracht. Sie zählen zu den größten Terrorakten gegen die Menschen und die Menschlichkeit und sind straflos geblieben.

Der Weltmachtstatus der USA wird seit längerer Zeit untergraben. Jetzt hat dieser Prozess eine Reife erreicht, dass die Machtverhältnisse umgewälzt werden. Ein neues Machtgebilde ist im Werden. Es erinnert an Mackinders „Weltinsel“ mit den maßgeblichen Großmächten Russland, Indien und China, um die sich weitere bedeutende Staaten gruppieren. Die Mächte der „Weltinsel“ (ihrer Produktionsweise nach alle Ausformungen des Kapitalismus) haben keine bzw. vergleichsweise geringe/spezifische Traditionen eines eigenen Kolonialismus. Eröffnet ihr erklärtes Ziel der Multipolarität die Perspektive einer strategischen gleichberechtigten Kooperation aller Seiten, die zum weltweiten Normal wird?

Die Perspektive der USA in der sich herausbildenden neuen Welt ist die einer gleichberechtigten bedeutenden Macht neben anderen und ohne alle Vorrechte der Exzeptionalität. Gegen diese Zukunft kämpft der Hegemon mit allen verfügbaren Mitteln, wozu anscheinend auch politische Gesten einer Art „Anpassung an das Unabänderliche“ gehören. (So könnte man den Besuch des 100-jährigen Kissinger bei Xi interpretieren.)

Hauptkampfplatz ist zur Zeit der Stellvertreterkrieg in der Ukraine, in dem die USA/NATO kontinuierlich die Einsätze erhöhen. Jedoch gilt im Hintergrund eine „rote Linie“: Der totale Raketen-Kernwaffenkrieg ist keine Option, da er auch die Vernichtung der USA bedeuten würde.

Das Ziel der USA/NATO im Ukrainekrieg ist die maximale Schwächung Russlands, der militärischen Supermacht unter den multipolar orientierten Mächten. (Offenbar glaubt man, Russland das Schicksal der Sowjetunion in Afghanistan bereiten zu können.) Dabei folgen die USA einem erprobten Kalkül: „Auf dem Berg sitzend“ lassen sie Stellvertreter kämpfen bis zur letzten Maus.

Die ukrainischen Nationalisten-Faschisten spielten diese Rolle mit Bravour und kommen jetzt ans Ende.

Die polnische nationalistische Regierung arbeitet intensiv daran, lieber heute als morgen dieselbe Rolle zu spielen. Putins Warnungen sind schwerwiegend.

Baltische, rumänische, tschechische Nationalisten scheint es ebenfalls zu dem Feuer zu drängen, das so viele verschlingt.

So viele Stellvertreter, so viele Kandidaten für den selbtverschuldeten Ruin.

Und auch in dem Land, das nach den USA den größten Beitrag zur militärischen Stärkung der Ukraine leistet, melden sich nach den alten, seit je staatstragenden Revanchisten, lautstark junge zu Wort:

Roderich Kiesewetter (CDU) – „Zum Beispiel Kaliningrad von den russischen Versorgungslinien ab(zu)schneiden“

Boris Pistorius (SPD) – „Deutschlands Verteidigungsminister will 4000 Soldaten in Litauen stationieren“

Annalena Baerbock (Grüne) – „Russland soll volkswirtschaftlich jahrelang nicht mehr auf die Beine kommen“

Greuelpropaganda von Baerbock (Außenministerin) – „Russen verminten Spielzeug“

Michael Roth (SPD) – „Diejenigen Teile der Ukraine, die unter zuverlässiger Kontrolle der demokratischen Kiewer Regierung stehen, sollten schnellstmöglich zum Nato-Gebiet gehören“

Diese deutschen Politiker propagieren in absolut verantwortungsloser Weise die Ausweitung des Krieges und die aktive Rolle Deutschlands dabei.

Wenn die Deutschen nicht die Kriegskoalition im eigenen Land stoppen, könnten sie zum dritten Mal Opfer eines großen Krieges in Europa werden.

Die Einheitsfront gegen die Kriegskoalition ist das Gebot der Stunde!