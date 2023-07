Zum Nachdenken

Simplicius the Thinker zitiert Alexander Dugin.

Dugin über den neuen Angriff auf die Krimbrücke:

„Beachten Sie die tollwütige Sturheit des Feindes. Das ist ein charakteristisches Merkmal der Malorossianer. Aber jetzt sieht es bedrohlich aus. Sie haben 2014 mit dem Beschuss von Donezk begonnen und hören keinen Tag damit auf. Sie griffen das Territorium der alten russischen Regionen – Belgorod, Kursk, Brjansk – an und tun dies auch weiterhin. Sie begannen, Russen durch Terroranschläge zu töten, und das tun sie immer wieder. Sie griffen Atomanlagen an, und das tun sie immer wieder.

Das Gleiche gilt für die Krimbrücke. Solange die Ukraine mit ihrer verrückt gewordenen Bevölkerung und ihrem manischen Regime existiert, ist es einfach dumm und unverantwortlich zu glauben, dass sich irgendetwas an ihrem Verhalten ändern wird.

Wir haben es mit einem völlig verrückten, äußerst aggressiven und geistesgestörten Feind zu tun. Und hinter ihm steht der Westen.

Tollwut ist nicht heilbar.“

(Quelle)