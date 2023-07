Kleine Selbstversorgerrechnung

Die Beerenernte ist in vollem Gange. Wir haben reichlich Johannisbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren, Brombeeren. Später kommen noch Sanddorn, Vogelbeeren und Wein dazu.

Heute hatte ich es mit den Schwarzen Johannisbeeren und habe mir mal Aufwands- und Ertragszahlen gemerkt:

Ich habe reichlich 2 kg Beeren geerntet. Mein Zeitaufwand dafür betrug reichlich eine Stunde.

Aus den Beeren habe ich diesmal Saft gekocht.

Beeren putzen, waschen, aufkochen, abseihen (schonend, über Nacht, für klaren Saft), den Saft nochmal aufkochen, abschmecken, abfüllen.

All das hat etwas zwei Stunden Arbeitszeit gekostet.

Aus 2 kg Beeren plus 2 l Wasser ergaben sich etwa 3 l Saft. Dem wurden etwa 300 gr Zucker hinzugefügt, Hervorragender Geschmack! Abgefüllt in vier Flaschen, fertig.

Mein Arbeitsaufwand für vier Flaschen (0,7l) besten Johannisbeersafts betrug also mindestens drei Stunden.

Hinzu kommen Aufwendungen für Zucker, Energie usw. Von dem Aufwand für den Beerenanbau während des Gartenjahres rede ich nicht.

Die ganze Aktion ist sowohl Vergnügen als auch Arbeit.

Selbstversorgung gibt es nicht zum Nulltarif.