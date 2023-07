Dmitri Medwedew ist ein hochrangiger russischer Politiker. Er war von 2008 bis 2012 Präsident Russlands und ist heute stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrats der Russischen Föderation.

In letzter Zeit hat er sich wiederholt zu Wort gemeldet, oft mit ziemlich drastischen Ansagen, so dass ich manchmal den Eindruck hatte, dass er so etwas wie den „bad cop“ gibt. Doch sein Artikel über die Ära der Konfrontation vom 2.7.2023 auf RGRU dürfte grundsätzlicher Art sein und sollte Nachdenken auslösen.

Darauf möchte ich auch deshalb hinweisen, weil sowohl die politisch Verantwortlichen der BRD, als auch viele „einfache Deutsche“ gegenüber Russland und den Russen eine durch nichts begründbare verderbliche Überheblichkeit pflegen.

Mit Ignoranz fängt es an.

Auf den einfachsten Punkt gebracht:

Sie wollen Russland besiegen und vergessen, dass Russland von niemandem besiegt werden kann.

Medwedjew stell einleitend fest, dass die rhetorische Angriffswut des Westens trotz harter militärischer Rückschläge ungebrochen ist.

Er verlangt, sich den Tatsachen zuzuwenden.

(Wörtliche Auszüge aus seinem Artikel im folgenden kursiv):

1. „Russland ist isoliert“ . Gar nicht. Die politischen Kontakte mit Asien, Afrika und Lateinamerika entwickeln sich sehr aktiv. Ihre Märkte sind offen, ihre Unternehmen arbeiten trotz der Sanktionen mit Nachdruck mit uns zusammen . Das Ende der Ära des allmächtigen Dollars zeichnete sich ab. Der Übergang zu nationalen und digitalen Währungen steht auf der Tagesordnung.

2. „Die russische Wirtschaft bricht zusammen“ . Auf keinen Fall. Das Produktionswachstum ist viel höher als in Europa. Sogar Reuters gab zu, dass die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe in Russland im April 2023 den zwölften Monat in Folge ein Wachstum verzeichnete. Gleichzeitig ist die Inflation in unserem Land deutlich niedriger als in vielen westlichen Ländern. Sie liegt nahe am historischen Minimum und beträgt 2,9 Prozent…. Auf dem niedrigsten historischen Niveau haben wir die Arbeitslosigkeit – 3,3 Prozent.… Allein im Jahr 2022 stieg das Bauvolumen um 5,2 Prozent. Das Wachstum der landwirtschaftlichen Produktion betrug im vergangenen Jahr mehr als 10 Prozent. Und für alle Rohstoffe in diesem Sektor decken wir tatsächlich unseren Bedarf, wir arbeiten aktiv für den Export.

3. „Russland wollte die NATO eindämmen, aber das Bündnis erweiterte sich um Schweden und Finnland . “ Das ist eine reine Lüge. Wir haben nie versucht, die NATO einzudämmen. Dies liegt nicht in unserer Macht und unseren Möglichkeiten, und diese beiden skandinavischen Länder waren bereits mit dem Bündnis verbunden. Wir haben immer nur eines gefordert: unsere Anliegen zu berücksichtigen und die ehemaligen Teile unseres Landes nicht in die NATO einzuladen . Vor allem diejenigen, mit denen wir Territorialstreitigkeiten haben. Daher ist unser Ziel einfach: die Gefahr einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu beseitigen. Und wir werden es erreichen. So oder so.

Ich nenne drei Dinge, die die angelsächsische Welt endlich erkennen muss.

Erste. Der Widerstand gegen den kollektiven Westen ist global geworden.

Die Jahre 2022–2023 werden als die Zeit des stärksten Zivilisationsbruchs in die Geschichte eingehen, als Höhepunkt der existenziellen Krise der Menschheit im 21. Jahrhundert.

Was jetzt in der Ukraine und im Donbass passiert, ist nicht nur ein „regionaler Konflikt“, sondern etwas ganz anderes. Das ist eine totale Konfrontation.bedingter kollektiver Westen und der Rest der Welt. Sie wird durch den diametralen Gegensatz der Ansichten über die weitere Entwicklung der Menschheit verursacht. Auf der einen Seite stehen westliche Länder, die nicht zugeben wollen, dass sich die Welt radikal verändert hat und ihre Vormachtstellung verlieren. Der hybride Krieg, den sie jetzt mit uns führen, ist ihre letzte Chance, den für sie vorteilhaften Status quo aufrechtzuerhalten und ihre geschwächte Macht und ihren Einfluss nicht zu verlieren. Auf der anderen Seite steht nicht nur Russland, sondern auch der globale Osten und Süden. Ihre Bevölkerung beträgt fast zwei Drittel der Weltbevölkerung. Dies sind Länder, die immer stärker werden und nach und nach die wirtschaftlichen und politischen Folgen der kolonialen Vergangenheit überwinden. Sie stehen für die gleiche Entwicklung aller Staaten. Ohne Senior- und Juniorpartner. Ohne zynische Einteilung in historisch entwickelte und unterentwickelte Länder.

Zweite. Die Konfrontation wird sehr lange dauern, und es ist zu spät, die Hartnäckigen (also uns) zu zähmen.

Dieser tektonische Bruch , der im Verständnis der Zukunft in verschiedenen Teilen der Welt entstanden ist, wird nur noch schlimmer werden. Man muss kein Visionär sein, um zu verstehen, dass die Konfrontationsphase sehr lang sein wird. Die Pattsituation wird Jahrzehnte dauern. Eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, ist der Dritte Weltkrieg. Aber es ist offensichtlich schlecht, weil den Siegern überhaupt kein weiterer Wohlstand garantiert ist, wie es nach früheren Weltkriegen der Fall war.…

Und hier möchte ich eine Sache anmerken, die Politiker aller Couleur nicht gerne zugeben: Eine solche Apokalypse ist nicht nur möglich , sondern auch durchaus wahrscheinlich . Warum? Es gibt mindestens zwei Gründe:

Erste. Die Welt befindet sich in einer viel schlimmeren Konfrontation als während der Karibikkrise, weil unsere Gegner beschlossen haben, die größte Atommacht – Russland – wirklich zu besiegen . Sie sind zweifellos völlige Idioten, aber so ist es eben. Und der zweite Grund ist ziemlich prosaisch: Atomwaffen wurden bereits von wem und wo eingesetzt, was bedeutet, dass es kein Tabu gibt!

Der zweite Weg, diesen totalen Widerspruch aufzulösen, besteht darin, über einen langen Zeitraum nach den schwierigsten Kompromissen zu suchen . Bildung einer neuen respektvollen Weltordnung, die auf dem Interessenausgleich aller Länder basiert. Darüber hinaus handelt es sich natürlich nicht um die berüchtigte „regelbasierte Ordnung“, die in jedem Land unabhängig von den Vereinigten Staaten nur einen Würgereflex hervorrufen kann. Ja, wir müssen viel kommunizieren, aushalten, Zurückhaltung zeigen, die Verhandlungen verlassen und wieder zu ihnen zurückkehren, aber am Ende werden wir internationale Konturen einer gleichberechtigten und sicheren Welt des 21. Jahrhunderts schaffen. Dies wird wahrscheinlich Jahre, möglicherweise Jahrzehnte dauern. Aber es ist auf jeden Fall besser, als am Tag der Apokalypse alles aufzugeben.

Dritte. Was sind wir bereit zu tun, um aus der Phase der totalen Konfrontation herauszukommen?

Tatsächlich sind wir bereit, nach vernünftigen Kompromissen zu suchen, wie der Präsident Russlands wiederholt gesagt hat. Sie sind möglich, aber mit dem Verständnis mehrerer grundlegender Punkte.

Erstens müssen unsere Interessen maximal berücksichtigt werden: Es sollte grundsätzlich kein Anti-Russland mehr geben, sonst wird früher oder später alles sehr schlimm enden. Das Kiewer Nazi-Regime muss vernichtet werden. Im zivilisierten Europa gesetzlich als Faschist verboten.

Zweitens müssen alle hart erkämpften Ergebnisse der totalen Konfrontation in einem neuen Dokument wie dem Helsinki-Gesetz konsolidiert werden, mit dem die bekannte Konferenz von 1975 endete.

Drittens ist es sehr wahrscheinlich, dass eine sorgfältige Neuzusammensetzung der Vereinten Nationen und anderer internationaler Organisationen erforderlich sein wird. Dies ist nur unter voller Achtung der Rechte der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats möglich, andernfalls wird es sich als völlig wirkungslos erweisen... Ich spreche nicht über das Schicksal der aktuellen internationalen Freaks wie des Internationalen Strafgerichtshofs, des Europarats oder der OSZE. Sie befinden sich bereits auf dem stinkenden Müllhaufen der Weltentwicklung.

Ich bin kein Optimist. Kein Wunder, dass Anton Pawlowitsch Tschechow einmal bemerkte: „Das Leben ist tatsächlich eine sehr einfache Sache, und man muss sich viel Mühe geben, um es zu ruinieren . “

Aber es gibt immer Hoffnung.