Es war Leben, es war gut, DDR 1963.

In dieser Reihe (Hoppla, schon gemerkt? Es beginnt eine Reihe :-)) werden vermischt sein einerseits unkommentierte Einzelstücke (wie jüngst das Lied von Gerhard Schöne) andererseits aber auch Schilderungen persönlicher Erlebnisse.

Nachdem mich gestern die Meldung ereilte, dass das Deutsche Historische Museum eine Ausstellung über Wolf Biermann gestartet hat, hab ich mich entschlossen, von meinen Begegnungen mit dem Systemaffen zu erzählen.

Seit September 1960 studierte ich am Institut für Philosophie der Humboldt-Universität zu Berlin. Wolf Biermann studierte ebenda, zwei Studienjahre über mir.

Mit ihm bekam ich gleich im ersten Studienjahr zu tun, denn im Rahmen der vielen Feierlichkeiten zum 150. Jahr der HUB 1960/61 konnte er sein „Berliner Arbeiter Theater“ (BAT) gründen, und alle Studenten wurden per Parteiauftrag verpflichtet, dort mitzumachen.

Mir war Theaterspielen so fern wie der Mond, für einen Bühnenauftritt war ich viel zu gehemmt, und kommandieren lassen wollte ich mich schon gar nicht.

Ich war einer der wenigen, die sich erfolgreich drückten.

Zwei, drei Jahre später war ich zum FDJ-Sekretär der FDJ-Grundorganisation des Instituts für Philosophie gewählt worden. Von Biermann wurde bekannt, dass er Lieder machte und dass es in diesem Zusammenhang Querelen gab, Anfeindungen von offizieller Seite, Auftrittsbehinderungen. Genaues wusste kaum jemand von uns Studenten. Gemunkelt wurde (er ließ es gern selbst durchblicken), dass er ein riesengroßes Talent sei, faktisch ein Brecht-Erbe und dass kein geringerer als Hanns Eisler in ihm den großen Nachfolger und Fortsetzer sehen würde; außerdem mit Margot Honecker auf Du und Du.

Ich kannte zu dieser Zeit nur ein, zwei Lieder von ihm, darunter ein plakatives zur Unterstützung der LPG-Gründungen, in dem der Refrain „LPG – nee, nee“ zuletzt originell gewandelt war in „LPGa – ja, ja“. Sie gefielen mir ganz gut, und ich fand es ein Unding, dass wir als junge Philosophen einen politischen Sänger aus unseren eigenen Reihen nicht kannten oder etwa nicht kennen durften. Also beschloss meine FDJ-Leitung ein Biermann-Konzert für unsere Studenten zu organisieren. Gesagt getan. Ich kreuzte bei ihm in der Chausseestraße auf, wo er mich im Schaukelstuhl sitzend empfing, und wir wurden uns schnell einig, umso schneller, da ich keine Vorgaben zum Programm machte.

Das kleine Konzert war gut besucht und wurde ein schöner Erfolg – für Biermann ebenso wie für unsere FDJ-Organisation.

Irgendjemand hatte offenbar ein Auge darauf. Wenig später hatte ich einen Termin in der Kreisleitung, meiner übergeordneten FDJ-Leitung. Der Sekretär sprach mich auch auf den Biermann-Auftritt an, und ich hörte den beiläufig geäußerten Satz, dass ich nicht „eine Heimatflak“ riskieren solle.

Ziemlich „jung & naiv“ beeindruckte mich diese Mahnung wenig. Die Zeichen der Zeit standen auf Erneuerung, auf Entstalinisierung (Mit welcher Begeisterung haben wir uns damals die Methoden der empirische Soziologie erobert!), und engagierte FDJ-Sekretäre wurden eher gesucht als in die Wüste geschickt.

Zu Biermann entwickelte sich keine näheres Verhältnis. Einmal nahm er mich in seinem alten grünen VW-Käfer mit, als wir von einer GST-Geländeübung heimwärts fuhren. Ich hatte mich aber mehr oder weniger selbst eingeladen.

Mich betrachtete er wohl als eher unbedarftes, vielleicht brauchbares, unbeschriebenes Blatt. Ich war für ihn wohl auch deshalb nicht interessant, weil ich zwar sagte, was ich an seinen Liedern gut fand, aber keine Spur von überschwänglicher Bewunderung zeigte.

Biermanns Faszination nicht zu erliegen, ihn nicht über alle Maßen zu bewundern, das ist wohl das größte Vergehen, das man sich ihm gegenüber erlauben kann.

Später war ich am Institut Mitglied der SED-Parteileitung und in dieser Funktion an stundenlangen Auseinandersetzungen mit ihm um seine SED-Parteimitgliedschaft/Kandidatenstatus beteiligt. Einzelheiten sind mir nicht mehr im Gedächtnis aber zwei Erfahrungen haben sich eingeprägt:

– der unerhörte geistige und Zeitaufwand, den die Leitung – eine ganze Anzahl lebenserfahrener, gebildeter Menschen, profilierter Wissenschaftler, darunter auch Widerstandskämpfer gegen den Faschismus – aufbrachte, um einen Menschen zu gewinnen für das, was wir als unseren gemeinsamen sozialistischen Weg begriffen und

– die Unerreichbarkeit des Umstrittenen, den der Aufwand um seine Persönlichkeit nicht wenig schmeichelte. Dieser Mensch würde eine Welt finden und nur diese Welt akzeptieren, die ihm das Gefühl geben würde, zu seinen Füßen zu liegen.

***

Sechzig Jahre, fast ein Menschenleben, sind seitdem vergangen. 26 Jahre nach diesen Auseinandersetzungen ging die kleine DDR schmählich unter, wurde zur „Fußnote der Geschichte“. Wolf Biermann aber ist auch heute noch eine historische Größe. Oder so ähnlich. Alles klar?

Mir gilt unser zähes, freies, unbezahltes Mühen um einen Menschen als bedeutende Tatsache.

Anfang der 90er Jahre wurden in der Sowjetunion über Nacht aus vielen Komsomolfunktionären milliardenschwere Oligarchen. Biermann hatte schon 30 Jahre früher den Weg vom Muttermilch-Edel-Kommunisten zum Polit-Oligarchen gefunden.