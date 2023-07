OHNMACHT, EMPÖRUNG, WUT, HASS

Was mir passierte ist geringfügig. Kein Grund zuzuschlagen. Es fließt kein Blut. Noch nicht einmal Scheiben gehen zu Bruch. Es ist weit, weit unterhalb dessen, worüber öffentlich berichtet wird. Ich erwähne es trotzdem, weil im Kleinen das Große steckt. „Im Tautropfen spiegelt sich die Welt.“

Den Vorfall – meine Kontroverse mit drei Damen von rbbKkultur – hatte ich fast vergessen, wurde aber jetzt durch einen profunden Artikel der Nachdenkseiten erinnert. Der Artikel ist von Rupert Koppold und trägt den Titel: „Auf geht’s! Tschaikowsky, Tolstoi und Co. ausmerzen!“

Was war da eigentlich mit den Damen von rbbKultur?

Ich hatte am 28.5.23 Anstoß daran genommen, dass rbbKultur in Person der Damen Barbara Behrendt und Ev Schmidt den ukrainischen Kulturfaschismus tolerierte. Darauf kam ich am 2.6. und 7.6.23 in weiteren Postings zurück. Hier sind alle drei Postings nachzulesen.

Am 7.6. 23 verließ ich die Online-Ebene und schickte tatsächlich je einen Postbrief auf echtem Papier, handschriftlich gezeichnet und mit echter Briefmarke, an jede der Damen. (Als dritte Dame hatte ich inzwischen Programmchefin Verena Keysers einbezogen.)

Soll ich sagen, dass es kam, wie es kommen musste? Es gab Null Reaktion.

Was ist geschehen und was folgt nun?

Ich hatte ein Anliegen an die Macht, äußerte es gemäß den akzeptierten Gepflogenheiten und erlebe meine völlige Ohnmacht, irgendeine vernünftige Reaktion zu erlangen. Ich erinnere mich, dass ich in einem Zwangsverhältnis der Zahlung an ebendiese Macht stehe. Ich finde diese Lage als empörend. Ich kann mich jetzt entschließen, den Vorfall zu vergessen, zu verdrängen (wie ich es fast getan hatte) oder ich halte den nicht abgegoltenen Ärger in mir wach. Mein Ärger schläft nicht nur nicht ein, er wird durch neue Vorfälle genährt. In mir entsteht Wut. Aus Alters- und weiteren Gründen äußere ich meine Wut nicht mehr spontan. Eher reflektiere ich sie, versuche aber auch, Andere damit zu konfrontieren (z. B. hier im Blog). Meine Wut bekommt somit einen systematischen Charakter. Sie wird kalt, unversöhnlich und feindselig. Sie nimmt vielleicht bestimmte Personen ins Visier und richtet sich nun als Hass auf diese.

Das ist noch nicht das Ende des Problemaufbaus.

Übrigens, dass sich hier drei Frauen als Büttel des Systems präsentieren, macht mich nicht zu einem Feind des demokratischen Feminismus.