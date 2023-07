Julian Assange, Edvard Snowden

Julian Assange hat heute Geburtstag. Er ist 52 Jahre alt.

Er veröffentlichte 2010 geheime Dokumente und deckte damit u. a. Kriegsverbrechen der USA im Irak und Afghanistan auf.

Kein US-amerikanischer Verantwortlicher wurde deshalb angeklagt.

Assange unterliegt seit 2010 der juristischen Verfolgung durch schwedische, britische, us-amerikanische und ekuadorianische Behörden.

Er ist einer ungezügelten öffentlichen Mordhetze besonders in den USA ausgesetzt.

Faktisch seit 2012 ist er ohne Gerichtsverfahren und Schuldspruch in der „freien Welt“ seiner Freiheit beraubt.

Auch Edvard Snowden hatte kürzlich Geburtstag. Er ist jetzt 40 Jahre alt.

Er veröffentlichte 2013 geheime Dokumente und deckte damit die weltweiten Überwachungs- und Spionagepraktiken der USA, Großbritanniens, Deutschlands und weiterer Geheimdienste auf.

Die USA strengten die Verhaftung Snowdens an, doch ihm war bereits die Flucht gelungen. Er ist öffentlicher Mordhetze in den USA ausgesetzt.

Snowden stellte 2013 Asylanträge in 21 Ländern. Alle Länder der „freien Welt“ lehnten ab, natürlich auch Deutschland.

2013 wurde Edvard Snowden Asyl in Russland gewährt. Seit Dezember 2022 ist er russischer Staatsbürger. Er lebt und arbeitet als freier Mann in Moskau.

Am Schicksal dieser beiden Menschen treten im Detail wesentliche Funktionselemente des gegenwärtigen „modernen“ Faschismus der westlichen Welt zutage.