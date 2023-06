Gute Ratschläge für meine Gesundheit von Prof. Dr. Mackenbach?

Johan Mackenbach ist emeritierter Professor für soziale Gesundheitsfürsorge und Chef der entsprechenden Fachabteilung des Erasmus University Medical Center (Universitätsklinikum) in Rotterdam.

Am 1. Juni 2023 hat er den Artikel veröffentlicht „Das Gesundheitswesen muss seine Nachhaltigkeitsbemühungen beschleunigen„, dessen erster Absatz und Kredo lautet:

„Der ökologische Fußabdruck des niederländischen Gesundheitswesens ist bekanntlich viel zu groß. Es gibt viele gute Initiativen, dies zu reduzieren. Nur… es geht alles viel zu langsam. Radikale Entscheidungen sind erforderlich.“ (Alle folgenden Zitate kursiv aus dem verlinkten Artikel.) *

Was tun?

1. Prof. Mackenbach wäre kein Vollblutwissenschaftler, wenn er nicht viel größere Finanzmittel für entsprechende Forschungen verlangen würde, „ggf. zu Lasten bestehender Forschungsbudgets… – zum Beispiel für … wirksamere Krebstherapie.“

Alles für die radikal beschleunigte Erforschung der „planetaren Grenzen“ der Gesundheitsversorgung!

2. Starke Führung und Kontrolle von oben! „Es ist unwahrscheinlich, dass ein Ansatz, der auf ehrenamtlicher Arbeit und lokalen Initiativen basiert, ausreichende Fortschritte erzielen kann. … Patienten wollen ihre Beschwerden loswerden und sind nicht bereit, einen Gesundheitsgewinn gegen weniger Klimaschäden einzutauschen.“

3 „Die dritte Aufgabe ist vielleicht die schwierigste: die Entwicklung einer langfristigen Vision zur Gesundheitsversorgung „innerhalb der planetarischen Grenzen“ … Die große Frage ist: Muss die Gesundheitsversorgung nicht drastisch zurückgefahren werden …“

Prof. Mackenbach kennt kein Tabu: „Und dann haben wir noch nicht einmal die wirklich radikalen Fragen der Wahl erwähnt, die auftauchen, wie zum Beispiel die Frage, ob wir überhaupt in die Verlängerung des Lebens investieren sollten, wenn der ökologische Raum immer knapper wird und jedes zusätzliche Lebensjahr der heutigen Generationen die Möglichkeiten begrenzt für zukünftige Generationen.“

Zum Schluss äußert Prof. Mackenbach eine wahrlich atemberaubende Idee, die er hoffentlich im zweiten Teil seines Artikels weiter ausführt:

„Und würde es nicht helfen, wenn es eine Vorhut von Menschen gäbe, die freiwillig auf eine zu umweltbelastende Versorgung und damit auf Schmerzlinderung, Lebensverlängerung und andere Gesundheitsvorteile verzichten, so wie es bereits Menschen gibt, die freiwillig auf Fleisch und Fliegen verzichten?“

Spätestens an dieser Stelle muss ich innehalten. Das Gelesene fällt sozusagen direkt in meine Seele. Wieviel medizinische Operationen haben ich doch in meinem nunmehr 83-jährigem Leben genossen! Allein wenn ich an die beiden Herzoperationen der letzten zehn Jahre denke! Mein CO2-Fußabdruck muss gigantisch sein.

Zwar bin ich schmerzfrei, verwende also keine Mittel zur Schmerzlinderung, doch das ist kein ökologischer Freibrief. Regelmäßig belaste ich Ärzte mit Kontrolluntersuchungen. Nicht weniger als sechs verschiedene Arzneimittel nehme ich seit den Herzoperationen regelmäßig ein. Ich habe keine Ahnung, was ich damit der Umwelt und der letzten Generation antue.

Ob mir Prof. Dr. Mackenbach Ratschläge geben könnte, damit ich – wenn ich es schon nicht mehr zur Vorhut schaffe – wenigstens nicht zu den Letzten gehöre?

Wie mag er mit seinen 70 Jahren sein Vorhutleben organisieren?

Am besten frage ich ihn persönlich, denn am Ende seines Artikels steht:

„Kontakt

j.mackenbach@erasmusmc.nl„

—————————————-

* Ein zweiter Artikel mit derselben Überschrift, offenbar ein zweiter Teil, ist am 15. Juni 2023 erschienen, vorerst aber hinter der Bezahlschranke nicht für jedermann zugänglich.

Zugleich ist unter Mackenbachs Vorsitz eine Studie der KNAW (Das ist die königliche niederländische Wissenschaftsakademie.) erschienen, die sich mit den Auswirkungen von Umweltveränderungen auf die Gesundheit des Menschen beschäftigt und zwar unter dem merkwürdigen, irgendwie irritierenden Titel „Planetengesundheit“.