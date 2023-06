Weiter auf Kollisionskurs! (Selenski, Budanow „sichtlich bewegt“)

„Der Krieg der NATO gegen Russland endet nicht. Er wird verschärft.“

Das habe ich vor einer Woche geschrieben. Die dramatischen Ereignisse in Russland haben sich in den Vordergrund gedrängt. Es wäre fatal, deshalb die Grundtendenz aus den Augen zu verlieren:

Das Kapital global, wie ich ausführlich zitiert habe, setzt auf Maximalgewinn und braucht deshalb entscheidende militärische Erfolge oder gar „den Sieg“.

Die seit Anfang Juni laufende Offensive der Ukraine verläuft zäh und bisher ohne bedeutende territoriale Erfolge. Die ukrainischen Verluste an Menschen und Material scheinen sehr hoch zu sein aber nicht so hoch, dass die Offensivfähigkeit der ukrainischen Streitkräfte gebrochen ist. Die Kräfte beider Seiten sind äußerst angespannt.

Dabei ist sichtbar, dass erhebliche russische Kräfte in Erwartung einer massiven Erhöhung des NATO-Engagements in Bereitschaft gehalten werden.

Das A und O des ukrainischen Vorankommens ist diese massive Erhöhung des NATO-Einsatzes. Das ist den jüngsten Erklärungen von Selenski, Budanow und Podolyak zu entnehmen, die alle hier verlinkt sind. Danach ist das Mittel der Wahl die „Sprengung des KKW Saporosche durch die Russen“. Dies ist die gigantische Kiewer PsyOp, die der NATO keine Wahl lassen und sie zu einer direkten Form des Kriegseintritts zwingen soll.

Die Schicksalsaufgabe Russlands besteht darin, die Offensive der Ukraine und welcher NATO-Formation auch immer, vernichtend zu schlagen.

Dass es Russland gelungen ist, die Prigoschin/“Wagner“-Meuterei in kürzester Zeit ohne oder fast ohne Blutvergießen zu entschärfen, ist ein gewichtiger Beweis von Stärke und Geschlossenheit. Andererseits verweist die Tatsache, dass es zu dieser Meuterei kommen konnte, auf lange Zeit schwelende Konflikte und nicht rechtzeitig gelöste Probleme.

Ich bin der Meinung, dass sich gezeigt hat, dass die russische Machtbalance unter Einbeziehung/Nutzung kriminell-mafiös-anarchistischer Kräfte („Machnowtschina“) bisher funktionierte, dass aber die damit verbundenen Risiken jetzt zu einer akuten Gefahr für den Staat geworden sind. Vermutlich wirken sich Defizite bei der Entwicklung einer lebendigen Demokratie von unten aus.

Im Unterschied zu Russland verfügt die chinesische Führung mit der kommunistischen Partei über ein mächtiges Instrument der Leitung und Mobilisierung breitester Schichten des ganzen Volkes.