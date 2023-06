Großes Land

In den letzten Tagen wurden einige Ortsnamen erwähnt, russische. Truppen („Wagneriten“) sind von einem Ort zum andern gezogen. Man hat in Deutschland wenig Ahnung, welche Entfernungen dort in Windeseile bewältigt wurden. Deshalb sei hier nachgereicht:

Die Entfernung zwischen Artjomosk/Bachmut und Rostow am Don ist 264,5 km.

Die Entfernung zwischen Rostow am Don und Woronesh ist 569,5 km.

Die Entfernung zwischen Woronesh und Moskau ist 519,5 km.

Hätte Pr. sich noch zwei Tage Zeit genommen, hätte er wahrscheinlich Murmansk erreicht. Und den Ural. Oder nich?