Zweite Front – 24. Juni 2023

Ой да у нас нет праздника,

Праздник есть в Америке!

И в Европе тоже уже

Смех кипит в истерике!!!

Что же вы ребятушки

Открыли фронт второй?

Оставили позиции,

Ушли да не домой.

Ой да на наших косточках

Пляшет целый мир.

Развертайтесь милые

Нам нужен с вами мир.

Ой да ну как не хочется

Братья в вас стрелять!

Но присягу дважды нам

Точно не давать!

Иль может у нас Родина

С вами не одна?

Иль для вас уродина

А Родина деньга?

Зачем же вы ребятушки

Открыли фронт второй?

Себя ведь растерзаем Гражданскою войной!

Ой да на этот лютый пир

Слетятся вороны.

Что ж мы оставим детушкам

От сей большой страны?

Oh, wir haben keinen Feiertag,

Amerika hat einen Feiertag!

Und in Europa ist es auch schon so weit.

Das Lachen kocht in Hysterie!!!

Was macht ihr denn da?

Eine zweite Front eröffnen?

♪ Left your positions ♪

♪ Left their positions ♪

Oh, the whole world’s dancing on our bones

Die ganze Welt tanzt uns auf der Nase herum.

Dreht euch um, ihr Süßen

Wir brauchen Frieden mit euch.

Oh, das will ich nicht

Brüder, wir wollen euch nicht erschießen!

Aber wir wollen unseren Eid nicht zweimal ablegen

Wir können nicht zwei Schwüre ablegen!

Oder haben wir vielleicht ein Heimatland

Ist nicht eins mit euch?

Oder ist euer Mutterland hässlich

Und das Vaterland ist Geld?

Warum habt ihr

Eine zweite Front aufgemacht?

Wir reißen uns mit dem Bürgerkrieg in Stücke!

Oh, für dieses wilde Fest

Die Krähen werden einfliegen.

Was sollen wir unseren Kindern hinterlassen

Von diesem großen Land?

Lied von der Front