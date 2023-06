Appell von Armeegeneral Surovikin an die Kämpfer von „Wagner“

▫️ „Ich bin gerade auf Befehl der Führung des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation von der Frontlinie angekommen, von der Frontlinie, wo unsere Truppen, unsere Kommandeure, unsere Soldaten, unsere Kämpfer, Freiwilligen eine Aufgabe erfüllen, kämpfen.“ der Feind bis zum Tod, mit überlegenen feindlichen Kräften, die Verluste erleiden, aber sie bleiben standhaft.

▫️ Ich appelliere an die Führung, an die Kommandeure und Kämpfer des Wagner PMC. Gemeinsam mit Ihnen sind wir einen schwierigen und schwierigen Weg gegangen, wir haben gemeinsam mit Ihnen gekämpft, sind Risiken eingegangen, haben Verluste erlitten, wir haben gemeinsam gewonnen. Wir sind vom gleichen Blut, wir sind Krieger.

▫️ Ich fordere Sie auf, damit aufzuhören. Der Feind wartet nur darauf, dass sich die innenpolitische Lage in unserem Land verschlechtert. Es ist unmöglich, in dieser für das Land schwierigen Zeit dem Feind in die Hände zu spielen.

▫️ Bevor es zu spät ist und was getan werden muss, ist, dem Willen und der Anordnung des vom Volk gewählten Präsidenten der Russischen Föderation zu gehorchen, die Kolonnen zu stoppen, sie zu ihren ständigen Einsatzorten und Konzentrationsgebieten zurückzubringen und alle Probleme nur friedlich zu lösen unter der Führung des Oberbefehlshabers der Streitkräfte der Russischen Föderation“.

