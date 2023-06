Abbruch der Kirschenernte

Dass der Garten zu Opas Universum gehört, dürfte bekannt sein. Was er mir (und uns) bedeutet, kurz auszudrücken ist schwer. Auf jeden Fall liefert er Erdung.

Mrs. Tapir ist die Blumengärtnerin, ich bin der Nutzgärtner.

Ich mulche jeden Zentimeter, am liebste doppelt und dreifach. Sie keinesfalls.

Ich habe meine Pflanzen-Lieblingssorten, und von denen möchte ich gut ernten. Beerenbüsche vieler Arten gehören dazu, Tomaten und bald auch Paprika und vor allem Kirschen und Pflaumen.

Und die beiden Kirschbäume haben mich in diesem Jahr frustriert:

Beide sind Süßkirschen. Die eine, frühere Süßkirsche war zu groß geworden. (Mein altes Schnittwissen war, dass Süßkirschen, wenn sie einmal entwickelt sind, kaum einen Schnitt brauchen. Dieses Video hat mir klargemacht, dass ich etwas tun sollte. Auch deshalb, weil ich nicht mehr, wie in jungen Jahren, im großen Kirschbaum waghalsig herumklettern kann.)

Ich habe also die Ernte mit einem korrigierenden Sommerschnitt verbunden. Das kostet Zeit. Ich war auch anderweitig abgelenkt. Kurz: Es wurde ein Wettlauf mit der Zeit. Wärme, feuchte Luft, die Kirschen reiften schneller als ich ernten konnte. Ich entschied mich, es zu verschmerzen, dass allzuviel für die Vögel blieb. Außerdem ist die frühere Süßkirsche ohnehin nicht so super-geschmackvoll, den Verlust kann ich verschmerzen, sagte der Fuchs….

Die zweite Süßkirsche wartete ja auf mich. Sie wird dunkelrot und hat wunderbaren Geschmack. Vorgestern nahm ich den Baum genau in Augenschein. „Ja, es ist soweit. Morgen beginne ich mit der Ernte“ entschied ich. Gestern legte ich los, fünf Kilo nahm ich ab, im unteren Kronenbereich. Es waren doch immerhin bis zu 20% mangelhaft. (Mrs. Tapir begutachtet sehr streng.) Angeknabberte, Schimmlige, Faulstellen, auch Vertrocknete. Ich blickte in die Höhe der sonnigen, luftigen Krone, wo die schwarzen reifen Kirschen mir entgegenglänzten. „Morgen!“ dachte ich.

Heute stieg ich also in die Höhe – und erlebte eine herbe Enttäuschung: In buchstäblich anderthalb Tagen sind die Kirschen überreif geworden. Das schwüle Wetter hat offenbar die Ausbreitung von Schimmel geradezu explosionsartig beschleunigt. Ich musste 80% wegschmeißen. Habe gut ein Kilo geerntet und dann das Massaker abgebrochen.

Dass mir die Ernte sehenden Auges sozusagen unter den Händen weg verdirbt – kann mich nicht erinnern, dass so krass schonmal erlebt zu haben.

Konserviert sind sechs (große) Gläser Kirschenkompott und sechs Gläschen Kirschkonfitüre; ach ja – und noch knapp zwei Liter Kirschsaft.