Weiter auf Kollisionskurs! (Larry Fink „sichtlich bewegt“)

Der Krieg der NATO gegen Russland endet nicht. Er wird verschärft.

Die Ukraine, das „Frontschwein“, wird mit Waffen und Geld vollgestopft. Banderafaschisten, Oligarchen und Emporkömmlinge kommandieren im Schlachthaus vor Ort. Der superreiche Abschaum des Westens verdient in astronomischem Maße und ist wild entschlossen, mit aller Macht zu „reinvestieren“. (Es geht dabei um Größenordnungen zwischen 750 Mrd. und 1,24 Billionen US-Dollar.)

„Der Billionenplan für die Ukraine“!

Larry Fink, der „pro bono“ (!) für die Ukraine arbeite, wie die „WirtschaftsWoche“ weiss, verkündet:„Wir werden eine neue Ukraine schaffen“, ruft er, sichtlich bewegt. „Die Ukraine wird mit Kapital geflutet werden.“ Das Land könne „ein Leuchtfeuer der Hoffnung für die Kraft des Kapitalismus“ werden. Nicht an die alte Ukraine mit ihren Oligarchen denkt Fink, sondern an eine bessere Ukraine. Als Blaupause, als Exempel. Aber nicht im Sinne eines Philanthropen: Die Rendite werde „fair und angemessen“ sein, verspricht der BlackRock-Chef…. „Wir können der Welt zeigen, dass Kapitalismus der stärkste wirtschaftliche Motor der Welt ist.“

Wo Blackrock sich „sichtlich bewegt“ zeigt, ist die Bundesregierung zur Stelle:

„Plattform Wiederaufbau Ukraine“

die City of London, pardon, GB, auch:

„On 21-22 June 2023, the UK jointly with Ukraine will host the international Ukraine Recovery Conference (URC 2023) in London“

„Am 21. und 22. Juni 2023 wird das Vereinigte Königreich gemeinsam mit der Ukraine in London die internationale Ukraine Recovery Conference (URC 2023) veranstalten“

Nichts Neues unter der kapitalistischen Sonne.

Im vergangenen Jahrhundert, polierte und mästete man Westberlin, „die billigste Atombombe“ (Ernst Reuter), „Pfahl im Fleisch der DDR“ (Willy Brandt), ein „Leuchtfeuer der Hoffnung“ (J. F. Kennedy).



Nun also soll die Ukraine dauerhaft der „Pfahl im Fleisch Eurasiens“ sein. Schon bald.

Nach dem Sieg! Der Visionär Larry Fink und die angeschlossenen Regierungen scheinen zu glauben, dass Russland bald kapituliert.

Ich bezweifle, dass sie sich diese Auskunft bei Putin geholt haben.