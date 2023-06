Militärische Einzelheiten aus dem Krieg in der Ukraine:

„… Die Russen verloren einen General, Generalmajor Sergei Goryachev, 52, Stabschef der 35. Kombinierten Waffenarmee, der infolge eines Raketenangriffs starb, höchstwahrscheinlich wurde sein Kommandoposten von einer HIMARS getroffen. Es ist wahrscheinlich, dass er von vor der Küste stationierten Spionageflugzeugen der USA und Großbritanniens angegriffen wurde. Die USA haben die Global Hawk RQ-4-Drohne eingesetzt, eine hochleistungsfähige Geheimdienstdrohne, und die Briten brachten das viel größere, bemannte Spionageflugzeug Rivet Joint RC-135….“

(Quelle)

Das sind NATO-Experimente in den Krieg einzusteigen, ohne in ihn einzusteigen. Dazu passt:

„Kiewer Quelle berichtete, dass sich eine gemeinsame litauisch-polnisch-ukrainische Brigade darauf vorbereitet, als „Experiment“ in das Gebiet der westlichen Regionen einzudringen.“

Und ebenfalls aus obiger Quelle:

„… Auf ukrainischer Seite herrscht eine sehr schreckliche Situation, die es zu verurteilen gilt. Vier ukrainische Soldaten machten sich auf den Weg, um einen Kameraden zu bergen, der auf dem Schlachtfeld verwundet worden war. Sie waren dazu nicht befugt und verließen offenbar die Reihen, um ihren Freund zu retten. Die Ukrainer schickten einen Bradley und mähten die vier Soldaten und ihren verwundeten Kollegen nieder. Die gesamte Episode wurde von einer russischen Drohne auf Video festgehalten….“