Zu viel Schweigen – mein Brief an drei „zuständige Damen“ von rbbKultur.

Den folgenden Text habe ich heute in Form von Briefen an jede der benannten Damen in die Post gegeben:

„Dr. Klaus-Peter Kurch

Humberstr. 5

16515 Oranienburg

Sehr geehrte Frau … , Oranienburg, 07.06.2023

am 28.5.2023 habe ich eine Mail an rbbKultur gesandt.

Sie betraf das Theatertreffen im Haus der Berliner Festspiele und speziell die Kritik von Frau Behrendt zum Beitrag des SCHAUSPIELHAUS‘ BOCHUM: „KINDER DER SONNE“ VON MAXIM GORKIDa ich auf der Webseite von rbbKultur keine Kommentarmöglichkeit fand, habe ich meinen Unmut in meinem Blog zum Ausdruck gebracht:

https://opablog.net/2023/05/26/der-gewohnliche-faschismus-heute-fruh-im-sender-rbbkultur/.

In meinem Beitrag geht es darum, dass Frau Behrendt und die Moderatorin Frau Schmidt die Haltung der ukrainischen Vertreter und Vertreterinnen nicht prinzipiell zurückgewiesen haben. Deren Haltung und Forderungen richteten sich gegen russische Künstler der Weltkultur, wie Gorki, Tschechow und Stanislawski. Ihre Ächtung und ihr Ausschluss wurden verlangt.

Ich kann diese Forderungen nicht nur als geistfeindlich, sondern muss sie als bandera- nationalistisch, also ukrainisch-faschistisch bezeichnen.

Für mich ist ein Verhalten von deutschen Medienschaffenden, die – bildlich gesprochen – schweigend neben dem Scheiterhaufen stehen, auf dem Goebbels „den Ungeist“ verbrennt, nicht hinnehmbar.

Auf die erwähnte Mail habe ich sofort (automatisch) eine Antwort erhalten:

„Betreff: (No Reply) Vielen Dank für Ihre E-Mail an den rbb

Datum: 28.05.2023 10:43

Von: Service-Redaktion <service-redaktion@rbb-online.de>

An: „kpkurch@posteo.de“ <kpkurch@posteo.de>“

Der Antwort habe ich die Mitteilung entnommen,

„dass wir nicht alle Anfragen beantworten können“ aber auch die Zusicherung:

„Alle E-Mails werden gelesen und bearbeitet und an die zuständigen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner weitergeleitet.“

Seitdem habe ich mich in Geduld geübt, denn „lesen“ und „bearbeiten“, „Zuständige finden“ und an sie „weiterleiten“, das braucht sicherlich Zeit. Doch nun, nach zehn Tagen, möchte ich die Geduldsübung beenden.

Nur schlecht vorstellen kann ich mir (Oder sollte ich besser sagen; „Schlecht wird mir bei der Vorstellung“?), dass „die Zuständigen“ nicht antworten wollen oder können. Als „zuständig“ betrachte ich Frau Behrendt, als Kritikerin, Frau Schmidt, als Moderatorin und nunmehr auch Frau Keysers, die Programmchefin.

Ihnen und den beiden anderen Damen geht dieser Brief zu, altmodisch per Post, getragen von meiner Hoffnung recht bald eine (oder mehrere) angemessene Antwort(en) zu erhalten.

Ihre Antwort(en) biete ich an, in meinem Blog zu veröffentlichen oder auch, wenn Sie das wünschen, darauf zu verzichten.

Mit freundlichem Gruß

Dr. Klaus-Peter Kurch“