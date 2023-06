Aus Opabloggers Papiertagebuch – 22. September 1989:

Bevor ich das opablog begann, schrieb ich viele, viele Jahre Tagebuch. Es gibt mehr als fünfzig Bände. Ich hatte die Absicht, wissenschaftliche Flause im Kopf, dieses Material als (unzensierte/unreglementierte) empirische Basis für eine Studie zur Erforschung der Persönlichkeit/Biografietheorie zu verwenden.

Zweifellos ist es wert, sich an Manches zu erinnern.

Den folgenden Eintrag vom 22.9.89 habe ich wörtlich abgeschrieben.

Wir fahren bei herrlichem Spätsommerwetter (26°C) ab nach Schmachtenhagen.

Auf dem Bahnhof Schönhauser:

In unser Abteil drängt – wegen Pendelverkehr – eine Menschentraube. – Unzufriedenheit, Schimpfen auf die Reichsbahn.

Ein Mann, beide Arme tätowiert, vielleicht 35 J., mit Hund. Sehr laut: „Nicht Reichsbahn – Scheißstaat!“

Ein ziemlich alter Mann: „Nein, ich bin von der Reichsbahn.“ Der Zug fährt an. Der Alte schimpft halblaut vor sich hin, dabei lauter werdend: „Da müßten sie eben ein Gleis legen … früher hat man da ein Gleis gelegt, … sogar während des Krieges hat man da ein Gleis gelegt,“ Ziemlich laut: „Das war ja sogar im Krieg besser als heute.“

Eine vielleicht knapp fünfzigjährige Frau, sehr laut und scharf: „Wann hört denn mal diese Meckerei auf! Dann steigen Sie doch aus …!

Der Alte (wohl erschrocken) gleich: „Gut, da steige ich aus.“ Er steigt schnell aus (Der Zug hält wohl gerade in Pankow).

Gleichzeitig der Mann mit dem Hund, sehr laut, fast brüllend: „Dieser Scheißstaat! Du Rote Sau!“

Ein junger Mann, der neben dem Hundemann saß, sagte sofort: „Hier in der S-Bahn brauchst Du für Deinen Köter einen Maulkorb. Sie sollten sich um Ihren Maulkorb kümmern.“

Die Frau schimpft noch einige Sätze gegen die Meckerer, leiser werdend, erbittert: „Diese Saubande.“

Regungen gab es auch von anderen Fahrgästen. Aber die genannten Worte standen im Raum. Der Hundemann schwieg im weiteren. Wir sagten nichts. Es ging alles unwahrscheinlich schnell. In Blankenburg stiegen wir, Pendelverkehr, aus.