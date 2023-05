Prof. Peukert hat „absolute Hochachtung“ vor der „Letzten Generation“

Die Klimakämpfer der „Letzten Generation“ wünschen sich, dass Deutschland ab 2030 „klimaneutral“ ist. Das bedeutet eine völlige Umwälzung der Gesellschaft.

Ihre Wunschvorstellung konkretisieren die Aktiven in keinem politischen Programm oder Plan. Ihr Auftreten als Klimakleber ist zwar spektakulär aber eigentlich politikfern, wenn nicht apolitisch. Die einzigen politischen Forderungen, die formuliert werden – 100 km/h auf Autobahnen, 9-Euro-Ticket , sog. Gesellschaftsrat – stehen in solch groteskem Missverhältnis zu ihrem Klimaziel 2030, dass sie in Bezug darauf kaum ernst genommen werden können.

Dieser (vielleicht nicht zufälligen?) programmatischen Lücke hat sich Helge Peukert angenommen, Professor für Staats- und Wirtschaftswissenschaften an der Uni Siegen.

Im OXI-Blog fragt er am 4.5.2023: „Wie radikal müsste es sein?“ und bekennt zugleich in einem begleitenden Interview: „Den Aktivist:innen von ‚Letzte Generation‘ gilt meine absolute Hochachtung“.

Seine Artikel betrachtet Prof. Peukert als eine Diskussionsvorschlag, „welche Forderungen aufzustellen und zu diskutieren wären, um die thermophysikalische Bedrohung der Menschheit abzuwenden.

„Peukert ist sich sicher, dass das „Emissionsbudget“ der Menschheit so gut wie aufgebraucht ist und dass bis Ende des Jahrhunderts (Blick in die Kristallkugel) weltweit 100 Millionen Arten verschwinden werden. Es müsse Schluss sein mit allen wolkigen Debatten.

„Nach jahrzehntelanger Verschleppung bedarf es sofort der Einführung von Notstandsgesetzen.“

Es brauche eine „deutsche Klimanotstandspolitik“ mit den „wissenschaftlich abgeleiteten Primärzielen“ „erstens einer weltweiten Halbierung des Primär- und Endenergieverbrauchs, zweitens einer Reduzierung der Stoffströme um 90 Prozent (die derzeitige Recyclingquote liegt bei 10 Prozent) und drittens eines absoluten Endes des Flächenverbrauchs in den nächsten fünf Jahren.“

Notwendig sei eigentlich eine „Eine-Welt-Überlebensparteienallianz„, die lückenlos den Erdball umspannt, doch sei dies derzeit unrealistisch und somit (realistischerweise?) „eine solche Notstandsregierung vorerst auch erst einmal auf nationaler und dann europäischer Ebene anzustreben.“

Seinen „Panoramaaufriss“ wünscht sich Herr Professor in Interviews, Talkshows und auf Websiten breit diskutiert.

Der Vordenker hat an (fast) alles gedacht. Lager- und Grillfeuer gehören verboten, sogar Militär (Was wird Strack-Zimmermann dazu sagen?) will er „weitestmöglich“ reduzieren.

Privater Benzin- und Dieselverbrauch hat in fünf Jahren auf Null zu sinken. Auch der Frachtverkehr auf der Straße und per Schiff soll in fünf Jahren fast abgeschafft werden (Reduktion nicht UM, sondern AUF 10% gegenüber 2023).

Ich erspare mir, die Fülle der Peukertschen Ideen weiter zu referieren. Bitte selbst lesen!

Etwas vergröbernd gesagt, sind Bauwirtschaft und Industrie einzustellen („unerlässliche Entmaterialisierung„) aber die Rundumversorgung aller Menschen ist zu sichern (was vielleicht gelingt, da diese mit einem völlig neuen „transzendentes Weltbild“ gesegnet sind).

Der Prof weiß, dass bei alldem viele Probleme auftreten können. Also: „Sofortige Einrichtung eines Sondervermögens zur Einrichtung von Forschungseinrichtungen und -aufträgen zur Umsetzung des Notstandsprogramms; Ausrichtung der Lehre und Forschung auf eine Überlebenswissenschaft, gerade auch in den Sozialwissenschaften und insbesondere in den wachstumsfixierten Wirtschaftswissenschaften.“ So ist gesichert, dass Heerscharen von Peukerts das Expertenwissen erarbeiten, dass ALLE glücklich machen wird.

LG heißt Klebewahnsinn auf den Straßen.

Peukert heißt Klebewahnsinn im Geiste.

Jedoch: Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode. Es stecken Menschen, Ressourcen, Interessen dahinter. Welche?