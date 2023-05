Zur Problematik von Falschinformationen

Ich beobachte aktuell, dass Falschinformationen oder die Manipulation von Informationen zunehmen.



Beispiel 1: So wurde berichtet, dass aus London von einem EU Citizenship Program Stellenanzeigen bei Adzuna geschaltet wurden, um aus Afrika und Nahost Söldner für den Ukrainekrieg zu werben; für 20.000 Pfund und der Aussicht auf EU-Staatsangehörigkeit.

Die Meldung kam über Global Research, die sie wiederum von Al Mayadeen hatten.

Wenn man allerdings EU Citizenship Program und Adzuna einer Suchmaschine übergibt, stößt man schnell auf diesen Chek von Reuters, in dem gesagt wird, dass es sich um ein Fake handeln würde. Man kann freilich auch diesen Chek weiter hinterfragen, was ich mir aber erspart habe…

Mein Fazit: Die ursprüngliche Meldung ist wohl nicht wahr, vielleicht aber doch.

Beispiel 2: Der us-amerikanische Antirusse Senator Graham soll gegenüber Selenski gesagt haben: „Die „Russen sterben – das ist das Beste, wofür wir je Geld ausgegeben haben“. Russische Reaktionen darauf waren eindeutig, siehe hier. Jetzt stellte rtdeutsch klar, dass es sich um eine Manipulation des Videos von ukrainischer Seite handelt. Zumindest behauptet rtdeutsch das. Graham selbst hat sich nicht klärend geäußert.

Mein Fazit: Die ursprüngliche Meldung ist wohl nicht wahr, vielleicht aber doch.

Beispiel 3 ist in vielen Varianten auf Youtube zu finden: Auftritte Prominenter, die mittels entsprechender Software („künstliche Intelligenz“) mehr oder weniger täuschend echt generiert wurden. Snicklink macht das massenhaft mit (erklärter) satirischer Absicht.

Fazit: Fälschungen scheinen noch häufiger und anspruchsvoller zu werden. Man ist wohl gut beraten, im Denken weniger an Einzelinfos zu kleben und mehr auf Zusammenhänge zu achten.