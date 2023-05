Fundstück Zeitenwende: „Wir erleben die größte existenzielle Krise seit 1949“

Exklusiv-Interview der Deutschen Wirtschaftsnachrichten mit Folker Hellmeyer.

Ich zitiere wenige Absätze:

„Viele denken, wenn etwas schiefgeht, dann springt der Staat ein. Der Staat verdient aber kein Geld – es sei denn bei anormalen Situationen wie bei Negativzinsen. Der Staat verteilt vielmehr um. Alle Einkommen für den Staat und die privaten Haushalte werden durch Unternehmen generiert! Und man nennt die Summe aller Unternehmen den Kapitalstock. Und wenn dieser Kapitalstock mangels ausbleibender Investitionen kleiner wird, dann gibt es immer weniger zu verteilen, dann wird immer weniger Wohlstand geschaffen und dann gibt es gezwungenermaßen auch immer weniger Sozialstaat, weil man sich das nicht mehr leisten kann. Griechenland kann ein Lied davon singen, wenn wir die Phase zwischen 2010 und 2017 betrachten.

Wir spielen ergo heute nicht nur mit der Frage, ob bei uns noch investiert wird oder nicht. Wir spielen mit der Frage nicht nur der ökonomischen, sondern auch der gesellschaftspolitischen und politischen Stabilität. Und diesbezüglich möchte ich daran erinnern, dass es im vergangenen Jahrhundert nach der Wirtschaftskrise von 1929 bis 1932 – weil die Ökonomie nicht lief, weil die Grundversorgung nicht gegeben war, weil der Staat seinen Aufgaben nicht nachkommen konnte aufgrund der ökonomischen Schwäche – zur politischen Wende des Jahres 1933 kam. Das sind Dinge, die heute im Diskurs ausgeblendet werden. Wir brauchen ökonomische Stabilität, um die gesellschaftspolitische und politische Stabilität hier in Deutschland und Europa zu gewährleisten.„

„Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Auf dem Globus verschieben sich die Kräfteverhältnisse: Chinas Bedeutung nimmt ebenso rasch zu wie diejenige anderer großer Staaten des Globalen Südens. Welche Triebkräfte stehen hinter dem Aufstieg des Globalen Südens und dem relativen Abstiegs des Westens?

Folker Hellmeyer: Es sind ökonomische Kräfte und diese ökonomischen Kräfte sind korreliert mit einer Strukturpolitik in diesen Ländern. Schauen wir uns eine Statistik der Weltbank an: Das akkumulierte Wachstum der Volkswirtschaften von 2000 bis zum Jahr 2020. Dort steht Deutschland bei 120 Prozent, die USA bei 125 Prozent, Indien bei 468 Prozent, Russland bei 476 Prozent, Indonesien bei 627 Prozent, China bei 1.125 Prozent.

Chinas Wachstum stellt knapp das Zehnfache des deutschen Wachstums über diese beiden Dekaden hinweg dar. Und das hängt damit zusammen, dass man dort die Leistungsgesellschaft lebt und dass man die richtige Strukturpolitik betreibt. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt: während wir früher Schwellenlandkrisen hatten, weil diese Länder überwiegend hoch verschuldet waren, über hohe Inflation klagten und Außenhandelsdefizit aufwiesen, hat sich das Bild nun grundlegend geändert. Wir finden heute eine Situation vor, in der der Westen die schwachen Strukturdaten aufweist und die aufstrebenden Länder mittlerweile starke Daten aufweisen.

Um das mal deutlich zu machen: die Eurozone verzeichnet derzeit einen Anstieg der Verbraucherpreise um 7 Prozent – und China um 0,1 Prozent. Russland hat 2,3 Prozent, Indien 4,7 Prozent, Vietnam 2,8 Prozent. Wir können jede Zahlenkolumne durchgehen und dann sehen wir, dass diese Länder in der Weltwirtschaft immer potenter geworden sind – quantitativ bezüglich der Größe der Volkswirtschaft, aber auch qualitativ hinsichtlich der Strukturdaten (Außenhandel, Devisenreserven).

Noch ein Zahlen-Bingo: 1980 hatte der Westen einen Anteil an der Weltwirtschaft von 80 Prozent und der Rest der Welt trug 20 Prozent bei. Heute haben die aufstrebenden Länder einen Anteil an der Weltwirtschaft von knapp 70 Prozent, der Westen hat gerade mal noch gut 30 Prozent. Damit ergibt sich eine finanzökonomische Verschiebung der Machtachsen zugunsten dieser Länder, die auch politisch gespiegelt werden muss. Und darum geht es aktuell: der Globale Süden spielt nicht mehr mit bei G20 – jetzt haben wir G13 und G7 unter dem Dach G20. Das hängt auch damit zusammen, dass G7 immer noch die devote Haltung der Schwellenländer einfordert, so als kontrollierten wir weiterhin 80 Prozent der Weltwirtschaft. Das ist absurd.“

Das GANZE Interview ist sehr lesenswert.